Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как занимается спортом и рассказала своей любви к нему

На фото Никитина позирует в в футболке и велотреках. Красотка дополнила образ длинными носками и кроссовками. Екатерина показала, как занимается на турнике рукоходе, а в конце выполнила несколько упражнений, который не только показали ее подготовку, но и продемонстрировали ее пикантные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В детстве я всегда любила турники)

Прям обожала!!!

Особенно рукоход!!!

Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!

И вот в очередной раз на пробежке решили с Танюхой испробовать и вспомнить детство)

Вы знаете, тогда казалось это было очень трудно, но на самом деле это не так уж и сложно", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Я очень любила рукоход,только есть один минус на руках после рукохода мозоли остаются", "100% уникальный природный фитнес с положительным результатом", "Обезьянка", "Я очень люблю турникет, землячка моя".

Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась безупречной фигурой в тесном топе и мини-шортах.

«Немножко мотивации Вам в ленту😈 Не стоит ждать ПН, что б изменить свою жизнь! Начинай тогда, когда чувствуешь, что готов:👇🏻 Готов изменить жизнь к лучшему!😈 Готов заниматься спортом не на пару дней, а на всю жизнь!😈 Готов питаться правильно и придерживаться этого максимально», - говорится в сообщении.

Напомним, звезда "Квартал 95" избавилась от белья и показала настоящую себя

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" пошалила у шеста и показала растяжку, переплюнув Волочкову

Также Politeka сообщала, что красотка из «Квартал 95» напугала кадрами жесткого падения с лестницы



