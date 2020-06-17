Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как занимается спортом и рассказала своей любви к нему
На фото Никитина позирует в в футболке и велотреках. Красотка дополнила образ длинными носками и кроссовками. Екатерина показала, как занимается на турнике рукоходе, а в конце выполнила несколько упражнений, который не только показали ее подготовку, но и продемонстрировали ее пикантные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В детстве я всегда любила турники)
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Прям обожала!!!
Особенно рукоход!!!
Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!
И вот в очередной раз на пробежке решили с Танюхой испробовать и вспомнить детство)
Вы знаете, тогда казалось это было очень трудно, но на самом деле это не так уж и сложно", - написала Екатерина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Я очень любила рукоход,только есть один минус на руках после рукохода мозоли остаются", "100% уникальный природный фитнес с положительным результатом", "Обезьянка", "Я очень люблю турникет, землячка моя".
Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась безупречной фигурой в тесном топе и мини-шортах.
«Немножко мотивации Вам в ленту😈 Не стоит ждать ПН, что б изменить свою жизнь! Начинай тогда, когда чувствуешь, что готов:👇🏻 Готов изменить жизнь к лучшему!😈 Готов заниматься спортом не на пару дней, а на всю жизнь!😈 Готов питаться правильно и придерживаться этого максимально», - говорится в сообщении.
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