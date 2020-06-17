Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как занимается спортом и рассказала своей любви к нему

На фото Никитина позирует в в футболке и велотреках. Красотка дополнила образ длинными носками и кроссовками. Екатерина показала, как занимается на турнике рукоходе, а в конце выполнила несколько упражнений, который не только показали ее подготовку, но и продемонстрировали ее пикантные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В детстве я всегда любила турники)

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Прям обожала!!!

Особенно рукоход!!!

Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!

И вот в очередной раз на пробежке решили с Танюхой испробовать и вспомнить детство)

Вы знаете, тогда казалось это было очень трудно, но на самом деле это не так уж и сложно", - написала Екатерина. 

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#всем_спорт В детстве я всегда любила турники) Прям обожала!!! Особенно рукоход!!!💔 Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!😈😂🤷🏼‍♀️ И вот в очередной раз на пробежке решили с Танюхой испробовать и вспомнить детство) Вы знаете, тогда казалось это было очень трудно, но на самом деле это не так уж и сложно🤷🏼‍♀️ ________________________________________ Уверена, что все в молодости любили такие штуки, не так ли!?👇🏻 Если проходил всегда весь рукоход ставь 💪🏻 в комментариях, посмотрим, сколько у меня тут спортсменов😈 ________________________________________ Озвучка 😂 любимой @tanet_vip 💪🏻❤️ Моя мотивация, мощь, душа 🙏🏻 ________________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Я очень любила рукоход,только есть один минус на руках после рукохода мозоли остаются", "100% уникальный природный фитнес с положительным результатом", "Обезьянка", "Я очень люблю турникет, землячка моя".

Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась безупречной фигурой в тесном топе и мини-шортах.

«Немножко мотивации Вам в ленту😈 Не стоит ждать ПН, что б изменить свою жизнь! Начинай тогда, когда чувствуешь, что готов:👇🏻 Готов изменить жизнь к лучшему!😈 Готов заниматься спортом не на пару дней, а на всю жизнь!😈 Готов питаться правильно и придерживаться этого максимально», - говорится в сообщении.

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