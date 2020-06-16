Відомий український хореограф Влад Яма показав, як підтримує своє тіло в тонусі

На кадрах Влад Яма показує себе у футболці і чорних шортах, сидячи на тренажері в спортзалі. Влад, як можна зрозуміти, вирішив прокачати свою груди, виконуючи силова вправу. На кадрах Яма цілеспрямовано робить все необхідне, поки його знімають на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Груди всьому голова", - підписав зірка кадр.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Нічого собі".

Раніше ми повідомляли, що 37-річний український танцівник Влад Яма зворушив мережа новими сімейними кадрами.

Яма в Instagram показав свіжі фото, на яких він з дружиною Ліліаною і сином Леоном позують в одязі одного ансамблю. Виявляється, їм пошили схожі костюми на замовлення. До речі, у Влада з сином наряд відрізняється тільки розміром - сірого кольору з червоною обробкою. У Ліліани ж трохи інша колірна гамма - коричнева - і трохи інший фасон - у кофти є капюшон і ширше штани.

Повідомлялося, що відомий український хореограф Влад Яма похвалився красунею-дружиною і проговорився про її головному гідність.

«Мало того, що красива, так ще мудра і готує неймовірно!, - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Юлія Яма позує в машині в елегантному червоному міні-сукні, виставивши напоказ розкішні ноги. Доповнював образ зірки окуляри. Шанувальники Ями буквально розсипалися в коментарях до фотографії.

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