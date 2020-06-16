Известный украинский хореограф Влад Яма показал, как поддерживает свое тело в тонусе

На кадрах Влад Яма показывает себя в футболке и черных шортах, сидя на тренажере в спортзале. Влад, как можно понять, решил прокачать свою грудь, выполняя силовое упражнение. На кадрах Яма целеустремленно делает все необходимое, пока его снимают на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Грудь всему голова", - подписал звезда кадр.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется написать: "Ничего себе".

Ранее мы сообщали, что 37-летний украинский танцор Влад Яма растрогал сеть новыми семейными кадрами.

Яма в Инстаграм показал свежие фото, на которых он с женой Лилианой и сыном Леоном позируют в одежде одного ансамбля. Оказывается, им сшили схожие костюмы на заказ. К слову, у Влада с сыном наряд отличается только размером - серого оттенка с красной отделкой. У Лилианы же немного другая цветовая гамма - коричневая - и чуть-чуть другой фасон - у кофты есть капюшон и шире брюки.

Сообщалось, что знаменитый украинский хореограф Влад Яма похвастался красавицей-женой и проговорился о ее главном достоинстве.

«Мало того что красивая, так ещё мудрая и готовит невероятно!, - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Юлия Яма позирует в машине в элегантном красном мини-платье, выставив напоказ роскошные ноги. Дополнял образ звезды очки. Поклонники Ямы буквально рассыпались в комментариях к фотографии.

Напомним, в семье Влада Ямы "пополнения", хореограф не скрывает радости

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