Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в несподіваному образі

На своїй сторінці в Instagram Лопес поділилася відразу двома несподіваними знімками з спортзалу. На нових фото артистка показала себе в природному і навіть втомленому вигляді.

В цей раз на Дженніфер були лосини і короткий топ, дозволяє розглянути підтягнутий живіт без єдиного грама жиру.

«Якщо щось не кидає вам виклик, воно не змінить вас», – підписала публікацію зірка, даючи зрозуміти своїм фанатам, який праця стоїть за її популярністю. Відзначимо, для свого віку зірка неймовірно виглядає приголомшливо і підтягнуто, а також Дженніфер може "дати фору і 30-річним красуням", з якими її часто сранивают

Пост набрав понад трьох мільйонів лайків і декількох тисяч коментарів, в яких користувачі захоплюються улюбленою співачкою.

Варто відзначити, що Джей Ло справила справжній фурор, коли з'явилася у фіналі показу Versace весна-літо 2020 в довгому зеленому платті. А вказаний короткий наряд того ж дизайну, зірка одягла на вечірку після показу. Тільки вона доповнила свій образ яскравими ботфортами.

Мабуть красуня сумує за тими часами, коли красувалася перед людьми в розкішних нарядах.

Оскільки фото були оприлюднені в сториз, ніхто з передплатників не зміг відкрито їх прокоментувати.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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