Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в неожиданном образе

На своей страничке в Instagram Лопес поделилась сразу двумя неожиданными снимками из спортзала. На новых фото артистка показала себя в естественном и даже уставшем виде.

В этот раз на Дженнифер были облегающие лосины и короткий топ, позволяющий рассмотреть подтянутый живот без единого грамма жира.

«Если что-то не бросает вам вызов, оно не изменит вас», – подписала публикацию звезда, давая понять своим фанатам, какой труд стоит за ее популярностью. Отметим, для своего возраста звезда выглядит невероятно потрясающе и подтянуто, а также Дженнифер может "дать фору и 30-летним, поскольку она невероятная красотка", как отмечают сами поклонники под постом.

Пост набрал свыше трех миллионов лайков и нескольких тысяч комментариев, в которых пользователи восхищаются любимой певицей.

Стоит отметить, что Джей Ло произвела настоящий фурор, когда появилась в финале показа Versace весна-лето 2020 в длинном зеленом платье. А указанный короткий наряд того же дизайна, звезда надела на вечеринку после показа. Только свой образ она дополнила яркими ботфортами.

Видимо красотка скучает по тем временам, когда щеголяла перед людьми в роскошных нарядах.

Поскольку фото были обнародованы в сториз, никто из подписчиков не смог открыто их прокомментировать.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.