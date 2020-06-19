Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура показала, як займається спортом

Зірка, можна сказати, не вилазить зі спортзалу, а результати не змушують себе чекати, передає Politeka.net.

Юлія володіє неймовірною красою, а її тіло виглядає чудово. В одних з останніх відео в сторіз, вона показала, як качає м'язи на тренажері в спортзалі.

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Модель була в облягаючих топі і легінсах, що підкреслили її гідності, зокрема, пружні сідниці. Юлія поглядала в камеру через плече, виставивши п'яту точку назад і тим самим ніби заграючи з підписниками.

Також Мішура зняла себе в дзеркало, щоб показати види спереду. При цьому українська знаменитість трошки відтягнула лосини, щоб краще показати пружний прес з кубиками.

Фото і відео вийшли дуже гарячими, однак не змогли зібрати багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Юлія Мішура є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві.

У 2016 році українка виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура порадувала своїх підписників, опублікувавши в Інстаграмі фото, на якому вона лише злегка прикрилася руками.

"Спорт і жіночність. Сексі фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Користувачі мережі прийшли в захват і написали багато приємних повідомлень на адресу красуні.

Нагадаємо, що фитнес-модель побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

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