Відома українська співачка Настя Каменських показала результат тренувань і розповіла, як тримати тіло у формі

На фото Настя стоїть в лосинах і топі, демонструючи стрункі форми. Наастя вирішила зібрати волосся у вузол, мабуть зібралася тренуватися або тільки закінчила, адже на тлі можна побачити килимок для занять. Каменських посміхалася на камеру, а доповнила образ стильними годинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"КРАСИВЕ ТІЛО ЗА 15 ХВИЛИН В ДЕНЬ

Навіть нескладні навантаження з ранку натщесерце дуже ефективні! Так швидше спалюються калорії, знижується апетит на весь день і швидше пробуджується мозок!

Головне - не давайте собі занадто великі навантаження і завжди робити розминку

Планка стоячи на ліктях.

Поставте лікті на підлогу, як Сфінкс і витягніть тіло в струнку. Тримайте все тіло в напруженні й рівно - втягніть попу і живіт і не прогинайте поперек. Виконайте три кола по 30 секунд.

Ця вправа творить дива!", - написала Настя під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Мотиватор", "Золоті слова", "Так пост вогонь. Я встаю о 5 ранку і займаюся. Розтяжка, зарядка, прес, планка. Тіло хоче рухів", "Спасибі за корисний рада", "Сподобався ) Спасибі величезне за мотивацію", "А де попа як у Кім?".

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