Известная украинская певица Настя Каменских показала результат тренировок и рассказала, как держать тело в форме

На фото Настя стоит в лосинах и топе, демонстрируя подтянутые формы. Наастя решила собрать волосы в узел, видимо собралась тренироваться или только закончила, ведь на фоне можно увидеть коврик для занятий. Каменских улыбалась на камеру, а образ дополнила стильными часами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"КРАСИВОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ

Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг!

Главное - не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку

Планка стоя на локтях.

Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд.

Это упражнение творит чудеса!", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Мотиватор", "Золотые слова", "Да пост огонь. Я встаю в 5 утра и занимаюсь. Растяжка, зарядка, прес, планка. Тело хочет движений", "Спасибо за полезный совет", "Понравился ) Спасибо огромное за мотивацию", "А где попа как у Ким?".

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