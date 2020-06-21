Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура постала в спортивному, однак, і в спокусливому вигляді

Зірка любить епатувати публіку і вже багато раз публікувала відверті фото, адже їй нема чого соромитися, передає Politeka.net.

Українська знаменитість одягла коротку маєчку без білизни. Тонка тканина облягла принади зірки і було видно найінтимніші місця.

Також зірка стояла біля дзеркала в трусиках і кросівках.

Такий відвертий наряд дозволив насолодитися видами не тільки на великі груди, але і тонку талію, накачані прес і пружні сідниці.

Видно, які у Юлії рельєфні ніжки і руки, що викликає тільки захоплення.

Образ зірки завершили різні прикраси.

Зірка забрала волосся у великий і високий пучок. Вона навела камеру на дзеркало і всміхалася.

За три години пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Хороша форма 😍😍😍", "Яка апетитна 👌🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві на початку цього року.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура показала, як качає м'язи на тренажері в спортзалі.

Оператор знімав красуню зі спини, показавши найапетитніші місця.

Модель була в облягаючих топі і легінсах, що підкреслили її гідності, зокрема, пружні сідниці.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура роздяглася по пояс і прикривала великі груди рукою. Не можна не звернути уваги на накачані руки, а також прес з кубиками. На руці моделі блищали браслети.

Нагадаємо, що українська фітнес-модель Юлія Мішура роздяглася і блиснула значними рельєфами: "Ого!"

Як повідомляла Politeka, фитнес-модель вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз".

Також Politeka писала, що фитнес-модель перевершила апетитних красунь в одній білизні: "Спокушає до упаду".