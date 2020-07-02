36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, привернула увагу досконалими формами 

Красуня активно займається спортом, що не можна не помітити по її ідеальній фігурі, передає Politeka.net

На одному з останніх знімків спортсменка з'явилася в чорному боді з довгими лямками та глибоким декольте. Груди сховалися під тканиною, виставивши одну з "апетитних" своїх частин. 

Акценту декольте додав довгий ланцюжок з намистинками. 

Красуня позувала біля стіни у довгих чорних брюках-кльош і туфельках. 

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В пості Аніта міркувала про нормальне харчування. Для самої зірки існує кілька критеріїв, зокрема, правильно харчуватися, це коли не хочеш постійно їсти шкідливу їжу; випити смачного, але не цілу пляшку; це коли не рахуєш ккал, але знаєш де їх мало, а де - ні, і так далі. 

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on

Всього за 10 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів. 

"Ви настільки жіночні! Від Вас йде умиротворення!", "Красуня і розумниця!!!", "Ви така жіночна і граціозна , приклад до кого прагнути !!! Дуже хочу схуднути але не можу зашити собі рот , люблю солодке і знімаю ним 😩", "Стильно😍", "2я фотка 🔥, поза дуже вам підходить 😍", "👍Все вірно❤️", "Дуже добре сказано! Спасибі за інформацію", "🌸🌸🌸Ви надихаєте на роботу над собою🌸🌸🌸", "Ви дуже хороші", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Аніта Луценко постала в облягаючій чорній маєчці, яка підкреслила її груди та дозволила насолодитися видами на накачані руки. 

Глибоке декольте надавало образу певної пікантності.

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

Як повідомляла Politeka, учасник шоу «Зважені та щасливі» приголомшив змінами у своєму житті: «погрожує відгодувати».

Також Politeka писала, що зірка «Зважених та щасливих» змінилася до невпізнання: «щелепа відпала».