36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, привлекла внимание совершенными формами

Красотка активно занимается спортом, что нельзя не заметить по ее идеальной фигуре, передает Politeka.net.

На одном из последних снимков спортсменка предстала в черном боди с длинными бретельками и глубоким декольте. Грудь скрылась под тканью, выставив одну из "аппетитных" своих частей.

Акценту декольте прибавила длинная цепочка с бусинками.

Красотка позировала у стены в длинных черных брюках-клеш и туфельках.

В посте Анита рассуждала о нормальном питании. Для самой звезды существует несколько критериев, в частности правильно питаться, это когда не хочешь постоянно есть вредную пищу; выпить вкусного, но не целую бутылку; это когда не считаешь ккал, но знаешь где их мало, а где - нет, и так далее.

Всего за 10 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Вы настолько женственны! От Вас исходит умиротворение!", "Красавица и умничка!!!", "Вы такая женственная и грациозная , пример к кому стремиться !!! Очень хочу похудеть но не могу зашить себе рот , люблю сладкое и снимаю ним 😩", "Стильно😍", "2я фотка 🔥, поза очень вам подходит 😍", "👍Все верно❤️", "Очень хорошо сказано! Спасибо за информацию", "🌸🌸🌸Вы вдохновляете на работу над собою🌸🌸🌸", "Вы очень хорошая", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко предстала в облегающей черной маечке, которая подчеркнула ее грудь и позволила насладиться видами на накаченные руки.

Глубокое декольте придавало образу некой пикантности.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».