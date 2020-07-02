36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, привлекла внимание совершенными формами 

Красотка активно занимается спортом, что нельзя не заметить по ее идеальной фигуре, передает Politeka.net

На одном из последних снимков спортсменка предстала в черном боди с длинными бретельками и глубоким декольте. Грудь скрылась под тканью, выставив одну из "аппетитных" своих частей. 

Акценту декольте прибавила длинная цепочка с бусинками. 

Красотка позировала у стены в длинных черных брюках-клеш и туфельках. 

Популярные статьи сейчас

Влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20"

Зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью

Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо: "Вы чмо последнее, а я живу в доме роскошном"

"Жестко": Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним
Показать еще

В посте Анита рассуждала о нормальном питании. Для самой звезды существует несколько критериев, в частности правильно питаться, это когда не хочешь постоянно есть вредную пищу; выпить вкусного, но не целую бутылку; это когда не считаешь ккал, но знаешь где их мало, а где - нет, и так далее. 

View this post on Instagram

Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on

Всего за 10 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. 

"Вы настолько женственны! От Вас исходит умиротворение!", "Красавица и умничка!!!", "Вы такая женственная и грациозная , пример к кому стремиться !!! Очень хочу похудеть но не могу зашить себе рот , люблю сладкое и снимаю ним 😩", "Стильно😍", "2я фотка 🔥, поза очень вам подходит 😍", "👍Все верно❤️", "Очень хорошо сказано! Спасибо за информацию", "🌸🌸🌸Вы вдохновляете на работу над собою🌸🌸🌸", "Вы очень хорошая", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анита Луценко предстала в облегающей черной маечке, которая подчеркнула ее грудь и позволила насладиться видами на накаченные руки. 

Глубокое декольте придавало образу некой пикантности.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».