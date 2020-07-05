Знаменита модель Ніколь Амато вразила зухвалим образом в сміливому наряді

Як повідомляє Politeka.net Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Кілька місяців тому дівчина підписала контракт з міжнародним агентством Ford Agency і тепер буде брати участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.

Вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де публікує нові знімки, які отримують безліч захоплених компліментів. Новий знімок не став винятком.

Так, дівчина повернулася спиною до камери, розставивши ноги в сторони, при цьому вона показала апетитну п'яту точку. Її обличчя не видно, а довгі чорні волосся вона розпустила по спині. Вузька талія, стрункі накачані ноги і пружні сідниці стали головною прикрасою кадрів. Крім того, створюється таке враження немов днвушка не стала приміряти бюстик.

Шанувальника припав до смаку пікантний спосіб Амато, вони жваво цікавилися її вбранням і не забуваємо залишати компліменти.

"Ну прям дуже красива! Трусики і ягодички - бомба", "Принадність! Просто красуня! ", "Пікантніше не буває", "Ось це спека!", "Нічого не приховує", "Скрізь ідеальна", "Неможливо не дивитися".

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