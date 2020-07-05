Знаменитая модель Николь Амато впечатлила дерзким образом в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Несколько месяцев назад девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где публикует новые снимки, которые получают множество восхищенных комплиментов. Новый снимок не стал исключением.

Так, девушка повернулась спиной к камере, расставив ноги в стороны, при этом она показала аппетитную пятую точку. Ее лица не видно, а длинные черные волосы она распустила по спине. Узкая талия, стройные накачанные ноги и упругие ягодицы стали главным украшением кадров. Кроме того, создается такое впечатление словно днвушка не стала примерять бюстик.

Поклонника пришелся по вкусу пикантный образ Амато, они живо интересовались ее нарядом и не забывали оставлять комплименты.

"Ну прям очень красивая! Трусики и ягодички - бомба", "Прелесть! Просто красотка! ", "Пикантнее не бывает", "Вот это жара!", "Ничего не скрывает", "Везде идеальная", "Невозможно не смотреть".

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