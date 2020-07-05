Відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото Лексі показує себе в різнобарвному топі і шортах, а образ доповнила накидкою. Красуня була в окулярах і демонструвала свої пишні форми, які ледве вмістилися у вузеньку одяг. Волосся Кай вирішила залишити розпущеним, додавши фото особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Амазонка", "Це нереально", "Чудово", "Моя ідеальна дівчина", "Ти виглядаєш дуже дивно", "Розкішний ракурс".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пишні форми в міні-бікіні.

Модель з'явилася в мікро-бікіні яскраво-рожевого кольору з принтом у вигляді зміїної шкури.

Купальний наряд тримався на тонких лямках. Грайлива Ана розв'язала бретельки, ледве втримуючи груди під тканиною. Здавалося, що зараз модель відпустити смужки тканини і покаже свою красу.

Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала сміливий образ, здивувавши фанатів.

На фото Чері позує в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні. Чері доповнила образ білим топом, щоб хоч якось закрити свою красу.

Нагадаємо, грайлива Ана Чері ледве втримала вологий бюст в мікро-бікіні

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