36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, розповіла про свій новий марафон

Зірка опублікувала фото, на яких продемонструвала неймовірну фігуру і розповіла про свій марафон,  передає Politeka.net

Аніта похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довга акуратна прикраса додала акценту. 

View this post on Instagram

Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on

Популярні новини зараз

ПриватБанк масово блокує рахунки українців, з'явилася термінова заява: «Наклали арешт на...»

Збуджена Віра Брежнєва приголомшила виглядом в прозорій сукні без білизни: "Це безумство"

ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."

"Гроші вигрібаються із Приватбанку": долар пішов на рекорд, курсу валют винесли вердикт
Показати ще

А на іншому знімку тренер вже позувала в спортивному костюмі блакитного кольору. Топік натягнувся на досконалих формах, а його довжина дозволила помилуватися пружним животом і тонкою талією. 

Яскрава знаменитість посміхалася і виглядала дуже свіжо. У пості Аніта розповіла - вона пропонує "дещо крутіше", ніж марафон без солодкого. Так, з 13 по 26 липня проводить марафон «14 днів без під'їдання!».

"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Оголошую набір на мій липневий марафон...  З досвіду я знаю, що одна з причин зайвих кг і невдоволення собою - це постійне під'їдання між прийомами їжі... Там шматочок, тут шматочок - і за підсумком зайві ккал, свербіння в голові, що я погана, а нормально не поїла", - написала Луценко. 

Під час марафону, який триватиме 14 днів, тренер планує змінити цю звичку і навчити людей повноцінно їсти три-чотири разів. 

Крім того, що зірка навчить рахувати калорії індивідуально, вона ще й буде проводити регулярні тренування: силові, кардіо + зсередини накачати живіт, а також навчить харчуватися за чіткими схемами на день і так далі. 

"Лю! Буде дуже круто! Як завжди❤️☺️ Ти у справі? Відзначай одну-двох подруг, яким це може бути цікаво 👯‍♀️",  - закінчила зірка шоу. 

View this post on Instagram

Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 ⠀ Объявляю набор на мой июльский марафон! И нет, не 14 дней без сладкого, а кое-что покруче ⠀ По опыту я знаю, что одна из причин лишних кг и недовольства собой - это постоянное подъедание между приемами пищи, ещё это называют «кусочничать». ⠀ Знакомо? Там кусочек, тут кусочек - и по итогу лишние ккал, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела, непонимание, почему я не могу сбросить пару-тройку лишних кг. ⠀ Предлагаю решить эту проблему! В моём новом марафоне «14 дней без подъеданий! » ⠀ За 14 дней мы: ✅изменим эту привычку и научимся полноценно есть 3-4 раза в день ✅наконец-то, разберемся в понятиях: ккал, белки, жиры, углеводы, алкоголь, клетчатка...всё рассчитаем под себя индивидуально и запомним на всю жизнь ✅регулярные тренировки: силовые, кардио + изнутри подтянем живот. ✅будем питаться по четким схемам на день. Всё, как вы любите;) ⠀ Бонусы: 1. 2 онлайн вебинара со мной🌟 2. У вас будет чек-лист на эти 14 дней 🔥 3. Денежные призы за 🏆1 место -1000 $ 🏆2 место -500 $ 🏆3 место -300 $ ⠀ Старт: 13 июля💃🏼 Стоимость входа в марафон «14 дней без подъеданий! »: 289 грн ( примерно 10$) Регистрация по ссылке в описании моего профиля! ☝🏻☝🏻☝🏻 ⠀ Лю! Будет очень круто! Как всегда❤️☺️ Ты в деле? Отмечай одну-двух подруг, которым это тоже может быть интересно 👯‍♀️

A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

Як повідомляла Politeka, учасник шоу «Зважені та щасливі» приголомшив змінами у своєму житті: «погрожує відгодувати».

Також Politeka писала, що зірка «Зважених та щасливих» змінилася до невпізнання: «щелепа відпала».