36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, розповіла про свій новий марафон

Зірка опублікувала фото, на яких продемонструвала неймовірну фігуру і розповіла про свій марафон, передає Politeka.net.

Аніта похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довга акуратна прикраса додала акценту.

А на іншому знімку тренер вже позувала в спортивному костюмі блакитного кольору. Топік натягнувся на досконалих формах, а його довжина дозволила помилуватися пружним животом і тонкою талією.

Яскрава знаменитість посміхалася і виглядала дуже свіжо. У пості Аніта розповіла - вона пропонує "дещо крутіше", ніж марафон без солодкого. Так, з 13 по 26 липня проводить марафон «14 днів без під'їдання!».

"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Оголошую набір на мій липневий марафон... З досвіду я знаю, що одна з причин зайвих кг і невдоволення собою - це постійне під'їдання між прийомами їжі... Там шматочок, тут шматочок - і за підсумком зайві ккал, свербіння в голові, що я погана, а нормально не поїла", - написала Луценко.

Під час марафону, який триватиме 14 днів, тренер планує змінити цю звичку і навчити людей повноцінно їсти три-чотири разів.

Крім того, що зірка навчить рахувати калорії індивідуально, вона ще й буде проводити регулярні тренування: силові, кардіо + зсередини накачати живіт, а також навчить харчуватися за чіткими схемами на день і так далі.

"Лю! Буде дуже круто! Як завжди❤️☺️ Ти у справі? Відзначай одну-двох подруг, яким це може бути цікаво 👯‍♀️", - закінчила зірка шоу.

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

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