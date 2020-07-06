А на іншому знімку тренер вже позувала в спортивному костюмі блакитного кольору. Топік натягнувся на досконалих формах, а його довжина дозволила помилуватися пружним животом і тонкою талією.
Яскрава знаменитість посміхалася і виглядала дуже свіжо. У пості Аніта розповіла - вона пропонує "дещо крутіше", ніж марафон без солодкого. Так, з 13 по 26 липня проводить марафон «14 днів без під'їдання!».
"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Оголошую набір на мій липневий марафон... З досвіду я знаю, що одна з причин зайвих кг і невдоволення собою - це постійне під'їдання між прийомами їжі... Там шматочок, тут шматочок - і за підсумком зайві ккал, свербіння в голові, що я погана, а нормально не поїла", - написала Луценко.
Під час марафону, який триватиме 14 днів, тренер планує змінити цю звичку і навчити людей повноцінно їсти три-чотири разів.
Крім того, що зірка навчить рахувати калорії індивідуально, вона ще й буде проводити регулярні тренування: силові, кардіо + зсередини накачати живіт, а також навчить харчуватися за чіткими схемами на день і так далі.
"Лю! Буде дуже круто! Як завжди❤️☺️ Ти у справі? Відзначай одну-двох подруг, яким це може бути цікаво 👯♀️", - закінчила зірка шоу.