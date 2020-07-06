А на другом снимке тренер уже позировала в спортивном костюме голубого цвета. Топик натянулся на совершенных формах, а его длина позволила полюбоваться упругим животом и тонкой талией.
Яркая знаменитость улыбалась и выглядела очень свежо. В посте Анита рассказала - она предлагает "кое-что покруче", чем марафон без сладкого. Так, с 13 по 26 июля проводит марафон «14 дней без подъеданий!».
"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Объявляю набор на мой июльский марафон... По опыту я знаю, что одна из причин лишних кг и недовольства собой - это постоянное подъедание между приемами пищи... Там кусочек, тут кусочек - и по итогу лишние ккал, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела", - написала Луценко.
Во время марафона, который продлится 14 дней, тренер планирует изменить эту привычку и научить людей полноценно есть три-четрые раза.
Кроме того, что звезда научит считать калории индивидуально, она еще и будет проводить регулярные тренировки: силовые, кардио + изнутри накачать живот, а также научит питаться по четким схемам на день и так далее.
"Лю! Будет очень круто! Как всегда❤️☺️ Ты в деле? Отмечай одну-двух подруг, которым это тоже может быть интересно 👯♀️", - закончила звезда шоу.