36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, рассказала о своем новом марафоне 

Звезда опубликовала фото, на которых продемонстрировала невероятную фигуру и рассказала о своем марафоне,  передает Politeka.net

Анита похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавила акцента. 

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

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А на другом снимке тренер уже позировала в спортивном костюме голубого цвета. Топик натянулся на совершенных формах, а его длина позволила полюбоваться упругим животом и тонкой талией. 

Яркая знаменитость улыбалась и выглядела очень свежо. В посте Анита рассказала - она предлагает "кое-что покруче", чем марафон без сладкого. Так,  с 13 по 26 июля проводит марафон «14 дней без подъеданий!».

"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Объявляю набор на мой июльский марафон... По опыту я знаю, что одна из причин лишних кг и недовольства собой - это постоянное подъедание между приемами пищи... Там кусочек, тут кусочек - и по итогу лишние ккал, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела", - написала Луценко. 

Во время марафона, который продлится 14 дней, тренер планирует изменить эту привычку и научить людей полноценно есть три-четрые раза. 

Кроме того, что звезда научит считать калории индивидуально, она еще и будет проводить регулярные тренировки: силовые, кардио + изнутри накачать живот, а также научит питаться по четким схемам на день и так далее. 

"Лю! Будет очень круто! Как всегда❤️☺️ Ты в деле? Отмечай одну-двух подруг, которым это тоже может быть интересно 👯‍♀️",  - закончила звезда шоу. 

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Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 ⠀ Объявляю набор на мой июльский марафон! И нет, не 14 дней без сладкого, а кое-что покруче ⠀ По опыту я знаю, что одна из причин лишних кг и недовольства собой - это постоянное подъедание между приемами пищи, ещё это называют «кусочничать». ⠀ Знакомо? Там кусочек, тут кусочек - и по итогу лишние ккал, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела, непонимание, почему я не могу сбросить пару-тройку лишних кг. ⠀ Предлагаю решить эту проблему! В моём новом марафоне «14 дней без подъеданий! » ⠀ За 14 дней мы: ✅изменим эту привычку и научимся полноценно есть 3-4 раза в день ✅наконец-то, разберемся в понятиях: ккал, белки, жиры, углеводы, алкоголь, клетчатка...всё рассчитаем под себя индивидуально и запомним на всю жизнь ✅регулярные тренировки: силовые, кардио + изнутри подтянем живот. ✅будем питаться по четким схемам на день. Всё, как вы любите;) ⠀ Бонусы: 1. 2 онлайн вебинара со мной🌟 2. У вас будет чек-лист на эти 14 дней 🔥 3. Денежные призы за 🏆1 место -1000 $ 🏆2 место -500 $ 🏆3 место -300 $ ⠀ Старт: 13 июля💃🏼 Стоимость входа в марафон «14 дней без подъеданий! »: 289 грн ( примерно 10$) Регистрация по ссылке в описании моего профиля! ☝🏻☝🏻☝🏻 ⠀ Лю! Будет очень круто! Как всегда❤️☺️ Ты в деле? Отмечай одну-двух подруг, которым это тоже может быть интересно 👯‍♀️

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Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».