36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, рассказала о своем новом марафоне

Звезда опубликовала фото, на которых продемонстрировала невероятную фигуру и рассказала о своем марафоне, передает Politeka.net.

Анита похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавила акцента.

А на другом снимке тренер уже позировала в спортивном костюме голубого цвета. Топик натянулся на совершенных формах, а его длина позволила полюбоваться упругим животом и тонкой талией.

Яркая знаменитость улыбалась и выглядела очень свежо. В посте Анита рассказала - она предлагает "кое-что покруче", чем марафон без сладкого. Так, с 13 по 26 июля проводит марафон «14 дней без подъеданий!».

"Урррраа!🥳🥳🥳🚀🚀🚀🚀 Объявляю набор на мой июльский марафон... По опыту я знаю, что одна из причин лишних кг и недовольства собой - это постоянное подъедание между приемами пищи... Там кусочек, тут кусочек - и по итогу лишние ккал, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела", - написала Луценко.

Во время марафона, который продлится 14 дней, тренер планирует изменить эту привычку и научить людей полноценно есть три-четрые раза.

Кроме того, что звезда научит считать калории индивидуально, она еще и будет проводить регулярные тренировки: силовые, кардио + изнутри накачать живот, а также научит питаться по четким схемам на день и так далее.

"Лю! Будет очень круто! Как всегда❤️☺️ Ты в деле? Отмечай одну-двух подруг, которым это тоже может быть интересно 👯‍♀️", - закончила звезда шоу.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».