Бразильська модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася безсоромними фото зі спортзалу
Як передає Politeka.net, свіже фото з тренування модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня трималася за тренажер, сівши спиною до камери. На ній був купальник зі стрингами, який практично нічого не прикривав. Кортез виставила вперед свою апетитну п'яту точку. Ймовірно, саме в такому вигляді красуня спокушає чоловіків, які перебувають з нею у спортзалі. Вона записала ціле відео, на якому позувала в різних позах, демонструючи своє прокачане тіло фанатам.
«Добраніч, мої улюблені», - підписала фото зірка.
За півдня спокусливий знімок зібрав майже 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.
«Дивовижна», «Дуже гаряче», «Богиня», «З такою б позаймався», «Бережи себе», «Найпрекрасніша леді», «Мила шоколадка», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася фото, на якому постала в прозорій білизні. Дівчина стояла спиною до камери, демонстративно зігнувшись до непристойності.
Зазначимо, що Кортез відома своїми відвертими зйомками. Вона регулярно балує шанувальників спокусливими фото у нижній білизні, купальниках, а іноді зовсім без одягу.
Нагадаємо, що, Сьюзі Кортез розвернувшись спиною, блиснула рум'яними "булочками": кадри спокуси.
Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез без одягу показала, за що отримала титул господині найкрасивіших сідниць: фото зі спортзалу.
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез без сорому показала своє "м'ясо" прямо на вулиці: "Не можу дочекатися…".