Бразильская модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась бесстыжим фото из спортзала

Как передает Politeka.net, свежее фото с тренировки модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка держалась за тренажер, присев спиной к камере. На ней был купальник со стрингами, который практически ничего не прикрывал. Кортез выставила вперед свою аппетитную пятую точку. Вероятно, именно в таком виде красотка соблазняет мужчин, находящихся с ней в спортзале. Она записала целое видео, на котором позировала в разных позах, демонстрируя свое прокачанное тело фанатам.

«Спокойной ночи, мои любимые», - подписала фото звезда.

За полдня соблазнительный снимок собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Удивительная», «Очень горячо», «Богиня», «С такой бы позанимался», «Береги себя», «Самая великолепная леди», «Милая шоколадка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась фото, на котором предстала в прозрачном белье. Девушка стояла спиной к камере, демонстративно изогнувшись до неприличия.

Отметим, что Кортез известна своими откровенными съемками. Она регулярно балует поклонников соблазнительными фото в нижнем белье, купальниках, а иногда совсем без одежды.

Напомним, что, Сьюзи Кортез развернувшись спиной, блеснула румяными "булочками": кадры искушения.

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез без одежды показала, за что получила титул хозяйки самых красивых ягодиц: фото из спортзала.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез без стыда показала свое "мясо" прямо на улице: "Не могу дождаться…".