Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, яка щоденне вправа допомагає їй тримати себе у формі
На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала фото, на якому постала в зеленій мереживній білизні, передає Politeka.net. На першому фото Леся одягла поверх білизни білу сорочку і кокетливо дивилася в дзеркало. На другому фото телеведуча скинула все зайве, показавши своє ідеальне тіло без прикрас.
Зірка розповіла, що тримати себе у формі їй допомагає планка. Своїх шанувальників вона закликає теж щодня робити цю просту, але дуже ефективну вправу.
«Good morning бейбі. #планкакожендень. Я не скажу, що вона особливо допомагає, якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного!! Але на фото номер 2 хоч якийсь рельєф з'явився. Я не про живіт», - написала Нікітюк.
За кілька годин її фото зібрало понад 65 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.
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«Як завжди вогонь», «Красиво малишок спакувала», «Вай-вай. Легше», «Як дівчинка зовсім», «виглядаєш Супер», «Ай розпещена деФка, білизна вогонь», «Мені здається, що з такою фігурою як у тебе і планка не потрібна», «Уххх ти яка», - пишуть користувачі мережі.
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