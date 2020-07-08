Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, яка щоденне вправа допомагає їй тримати себе у формі

На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала фото, на якому постала в зеленій мереживній білизні, передає Politeka.net. На першому фото Леся одягла поверх білизни білу сорочку і кокетливо дивилася в дзеркало. На другому фото телеведуча скинула все зайве, показавши своє ідеальне тіло без прикрас.

Зірка розповіла, що тримати себе у формі їй допомагає планка. Своїх шанувальників вона закликає теж щодня робити цю просту, але дуже ефективну вправу.

«Good morning бейбі. #планкакожендень. Я не скажу, що вона особливо допомагає, якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного!! Але на фото номер 2 хоч якийсь рельєф з'явився. Я не про живіт», - написала Нікітюк.

За кілька годин її фото зібрало понад 65 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Як завжди вогонь», «Красиво малишок спакувала», «Вай-вай. Легше», «Як дівчинка зовсім», «виглядаєш Супер», «Ай розпещена деФка, білизна вогонь», «Мені здається, що з такою фігурою як у тебе і планка не потрібна», «Уххх ти яка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вразила фанатів знімком в велосипедках і купальнику.

Нагадаємо, що, Леся Нікітюк в латексному боді засвітила пікантні місця на камеру: приберіть дітей від екранів.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк уделала Кошового з "Квартал 95", відео облетіло мережу: "Це наша дівчина".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк влаштувала дивні розваги з подружками і нарвалася на критику, відео.