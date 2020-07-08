Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, какое ежедневное упражнение помогает ей держать себя в форме

На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала фото, на котором предстала в зеленом кружевном нижнем белье, передает Politeka.net. На первом фото Леся надела поверх белья белую рубашку и кокетливо смотрела в зеркало. На втором фото телеведущая скинула все лишнее, показав свое идеальное тело без прикрас.

Звезда рассказала, что держать себя в форме ей помогает планка. Своих поклонников она призывает тоже ежедневно делать это простое, но очень эффективное упражнение.

«Good morning бейби. #планкакаждыйдень. Я не скажу, что она особо помогает, если жрать жаренное, много сладкого и мучного!! Но на фото номер 2 хоть какой-то рельеф появился. Я не про живот», - написала Никитюк.

За несколько часов ее фото собрало более 65 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как всегда огонь», «Красиво малышек упаковала», «Вай-вай. Полегче», «Как девочка совсем», «Супер выглядишь», «Ай балованная деФка, белье огонь», «Мне кажется, что с такой фигурой как у тебя и планка не нужна», «Уххх ты какая», - пишут пользователи сети.

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