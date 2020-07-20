34-річна українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", розбурхала спортивним талантом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротких джинсових шортиках, білій футболці з оригінальним принтом і такого ж кольору бейсболці (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Босонога брюнетка позувала з ключкою в руках на зеленому газоні, похвалившись тим, що захопилася гольфом. Судячи по широкій посмішці, Вікторії припав до душі цей вид спорту.

"В черговий раз відкрила для себе заняття гольфом⛳️🏌️‍♀️ Аристократичний вид спорту, де потрібно володіти технікою, почуттям замаху, удару, вибором ключки і траекторією польоту кульки, але також і зовнішнім виглядом ❤️👸🏻 А як ви любі мої фоловери ставитеся до гольфу? Граєте?", - поділилася співачка в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро нагородивши свого кумира компліментами:

"Ідеально вам підходить!"

"Віка, бажаю перемоги 😎"

"чемпіоночка🔥❤️"

"Вау які ніжки😍 як у кішки😂❤️🔥"

"Чарівна гольфістка😍"

"Нююю)))трохи легше))"

Раніше ми повідомляли, Смеюха звела з розуму мережу жаркими пляжними фото в спокусливому монокіні. Красуня покрутилася перед камерою в мальовничих позах, вся в піску.

"Якщо б життя повернуло вас в минуле, захотіли б ви змінити хід своєї долі і виправити помилки минулого? Давайте поміркуємо. Дайте відповідь самі і відмітьте ваших друзів. Нехай теж дадуть відповідь на це питання", - здивувала підписом до цих кадрів зірка "НеАнгелів".

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