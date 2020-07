View this post on Instagram

В очередной раз открыла для себя занятия гольфом⛳️🏌️‍♀️ Аристократический вид спорта, где нужно владеть техникой, чувством замаха и удара, выбором клюшки и траекторией полёта шарика, но и конечно внешним видом ❤️👸🏻 А как вы дорогие мои подписчики относитесь к гольфу? Играете?