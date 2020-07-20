34-летняя украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", взбудоражила спортивным талантом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротких джинсовых шортиках, белой футболке с оригинальным принтом и такого же цвета бейсболке (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Босоногая брюнетка позировала с клюшкой в руках на зеленом газоне, похваставшись тем, что увлеклась гольфом. Судя по широкой улыбке, Виктории пришелся по душе этот вид спорта.
"В очередной раз открыла для себя занятия гольфом⛳️🏌️♀️ Аристократический вид спорта, где нужно владеть техникой, чувством замаха и удара, выбором клюшки и траекторией полёта шарика, но и конечно внешним видом ❤️👸🏻 А как вы дорогие мои подписчики относитесь к гольфу? Играете?", - поделилась певица в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро наградив своего кумира комплиментами:
"Идеально вам подходит!"
"Віка, бажаю перемоги 😎"
"чемпіоночка🔥❤️"
"Вау какие ножки😍 как у кошки😂❤️🔥"
"Чарівна гольфістка😍"
"Нююю)))чуть легче))"
Ранее мы сообщали, Смеюха свела с ума сеть жаркими пляжными фото в соблазнительном монокини. Красотка покрутилась перед камерой в пленительных позах, вся в песке.
"Если бы жизнь вернула вас в прошлое, захотели бы вы изменить ход своей судьбы и исправить ошибку прошлого? Давайте пофилософствуем. Ответьте сами и отметьте ваших друзей. Пусть тоже ответят на этот вопрос", - удивила подписью к этим кадрам звезда "НеАнгелов".
Напомним, соблазнительная Вика из "НеАнгелов" намекнула на новый дуэт с эффектной блондинкой: "Это будет фурор!"
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