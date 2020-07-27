Американська фітнес-модель Ана Чері поділилася жарким кадром після тренувань

Багато часу Ана проводить в спортзалі, будучи фітнес-інструктором, дівчина знає, як привести тіло в порядок, чим харчуватися і як позбавлятися від "зайвого". Саме тому Ана часто розповідає про коктейлі, які п'є, показує свої рецепти для підтримки форм в потрібній вазі і навіть рекламує спортивний одяг.

В цей раз струнка красуня в можном чорному топі і спортивних лосинах вирішила заговорити про позитив:

«Привіт всім, просто хотів прийти сюди і відправити позитивні думки і любов! Хороший друг тільки що прислав мені повідомлення про те, що вони люблять мене, нудьгують по мені і сподіваються, що у мене все добре. Це зробило мій день, і я думаю, що якщо б ви зробили те ж саме з одним з ваших хороших друзів, це зробило б їх день таким же гарним! Зверніться до тих, кого ви любите, і розповсюдьте позитив! 🥰😘💛», - написала Ана під новим фото.

Ось що відповіли шанувальники:

«Так гарно, жарко», «Така чудова жінка, відмінна модель для жінок, теж дивиться вгору, сподіваюся, ви добре відпочинете на вихідних 💕💕», «Привіт королева Ана 🙌🙌», «Гаряча дівчина для мене», «Linda😍😍😍», «Неймовірний образ», «найшикарніша мрія», «Така спокуслива Ана», «Можна більше таких фото?».

Зазначимо, фитнес-модель родом з міста Анахайм прославилася саме завдяки своїм формам і завзятості. Дівчина стала популярна в Инстраграм після фото, які почала робити, ставши фітнес-тренером.

При цьому сама Чері вміє привертати увагу різними образами, тому дівчина рекламує не тільки спортивний одяг та спеціальні напої. Також Ана з'являється в модному білизна і купальники для стильних фотосесій. Нещодавно модель блиснула формами на вуличних зйомках в тонкому мереживі, вдало подчеркнувшем її струнке після тренувань тіло.

«Просто намагаюся пережити це занепокоєння. 💫 Позитивна енергія для вас!», - написала Ана під новим постом.

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