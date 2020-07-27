Американская фитнес-модель Ана Чери поделилась жарким кадром после тренировок

Много времени Ана проводит в спортзале, будучи фитнес-инструктором, девушка знает, как привести тело в порядок, чем питаться и как избавляться от "лишнего". Именно поэтому Ана часто рассказывает о коктейлях, которые пьет, показывает свои рецепты для поддержания форм в нужном весе и даже рекламирует спортивную одежду.

В этот раз стройная красотка в можном черном топе и спортивных лосинах решила заговорить о позитиве:

«Привет всем, просто хотел прийти сюда и отправить позитивные мысли и любовь! Хороший друг только что прислал мне сообщение о том, что они любят меня, скучают по мне и надеются, что у меня все хорошо. Это сделало мой день, и я думаю, что если бы вы сделали то же самое с одним из ваших хороших друзей, это сделало бы их день таким же хорошим! Обратитесь к тем, кого вы любите, и распространите позитив! 🥰😘💛», - написала Ана под новым фото.

Вот что ответили поклонники:

«Так красиво, жарко. Упругое тело со всех сторон!», «Такая великолепная женщина, отличная модель для женщин, тоже смотрит вверх, надеюсь, вы хорошо отдохнете на выходных 💕💕», «Привет королева Ана 🙌🙌», «Горячая девушка для меня», «Linda😍😍😍», «Невероятный образ», «Самая шикарная мечта», «Такая соблазнительная Ана», «Можно больше таких фото?».

Отметим, фитнес-модель родом из города Анахайм прославилась именно благодаря своим формам и упорству. Девушка стала популярна в Инстраграм после фото, которые начала делать, став фитнес-тренером.

При этом сама Чери умеет привлекать внимание разными образами, поэтому девушка рекламирует не только спортивную одежду и специальные напитки. Также Ана появляется в модном белье и купальниках для стильных фотосессий. Недавно модель блеснула формами на уличных съемках в тонком кружеве, удачно подчеркнувшем ее стройное после тренировок тело.

«Просто пытаюсь пережить это беспокойство. 💫 Позитивная энергия для вас!», - написала Ана под новым постом.

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