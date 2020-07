View this post on Instagram

ПРОКАЧИВАЕМ ПОПУ И НОГИ 🌰🦵🏻ТРЕНИРОВКА УЖЕ НА КАНАЛЕ ⠀ Я подготовила для вас нетипичные, но очень эффективные упражнения для нижней части тела🔝 ⠀ ❗️Главное правило - сконцентрируйтесь на мышцах, которые будете прокачивать! Тогда они сразу включатся в работу и пользы от тренировки будет намного больше! ⠀ Переходи по ссылке в сторис прямо сейчас и тренируйтесь со мной! ✔️ ⠀ #nksport #sportwithnk #homegym