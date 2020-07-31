У неї є чому повчитися

Відома українська співачка Настя Каменських показала, як потрібно правильно качати ноги і сідниці

Вона опублікувала навчальне відео на своїй сторінці у соцмережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

На викладених кадрах Настя Каменських ділиться секретами своєї ідеальної фігури. Щоб отримати гарне тіло, доведеться як слід постаратися. Співачка підготувала цілий комплекс вправ, які включають в себе махи ногами, випади, біг на місці, підйоми тулуба. На одному з моментів вона також показала, як потрібно правильно розсовувати ноги, щоб домогтися максимального результату.

"Головне правило - сконцентруйтеся на м'язах, які будете прокачувати! Тоді вони відразу включаться в роботу і користі від тренування буде набагато більше!", - поділилася Настя Каменських.

Користувачі соціальної мережі подякували знаменитість за тренування і підказали свої варіанти:

"Поки не помітно по її фігурі, що вона дуже дружить зі спортом 🤔🤔🤔"; "Прокачати свою попу і ноги на городі 30 соток! Буде круто!😁"; "Дякую, Настя 😘 ще одна крута тренування 💕"; "NK SPORT, Робить чудеса з людьми ❤️🔥"; "Дякую за круті тренування! З тобою займатися одне задоволення!"; "Не забувайте стежити за живимо ласуни. 😊"; "Супер. Моя найулюбленіша тренування"; "Як у Кім"; "Настя ти завжди для нас богиня".

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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