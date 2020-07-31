У нее есть чему поучиться

Известная украинская певица Настя Каменских показала, как нужно правильно качать ноги и ягодицы

Она опубликовала обучающее видео на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

На выложенных кадрах Настя Каменских делится секретами своей идеальной фигуры. Чтобы получить красивое тело, придется как следует постараться. Певица подготовила целый комплекс упражнений, которые включают в себя махи ногами, выпады, бег на месте, подъемы туловища. На одном из моментов она также показала, как нужно правильно раздвигать ноги, чтобы добиться максимального результата.

"Главное правило - сконцентрируйтесь на мышцах, которые будете прокачивать! Тогда они сразу включатся в работу и пользы от тренировки будет намного больше!", - поделилась Настя Каменских.

Пользователи социальной сети поблагодарили знаменитость за тренировку и подсказали свои варианты:

"Пока не заметно по её фигуре, что она она очень дружит со спортом 🤔🤔🤔"; "Прокачай свою попу и ноги на огороде в 30 соток! Будет круто!😁"; "Спасибо, Настя 😘 еще одна крутая тренировка 💕"; "NK SPORT, Делает чудеса с людьми ❤️🔥"; "Спасибо за крутые тренировки! С тобой заниматься одно удовольствие!"; "Не забывайте следить за питаем сладкоежки. 😊"; "Супер. Моя самая любимая тренировка"; "Как у Kим"; "Настя ты всегда для нас богиня".

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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