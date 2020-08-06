Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала спекотну зйомку в модному бірюзовому бікіні

Всього за кілька років Ана Чері завоювала цілу армію шанувальників. В її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких і провокаційних фото. При цьому фітнес-модель часто записує спеціальні ролики для дівчат, які бажають схуднути.

Ана навіть випустила календар зі своїми фотографіями, де позує, в тому числі, і без одягу. А кадри, де дівчина в спортивному одязі, чимало розбурхали мережу, адже формам знаменитого фітнес-тренера заздрять багато.

Цього разу спортивна красуня підкорила видом в бірюзовому бікіні, зовсім не приховує її гідності – груди Ани навіть вислизнула з тісного ліфчика, на що звернули увагу користувачі Мережі:

"Вид на задньому дворі 🤍 я тренуюся разом з вами, а Ви зі мною на сторінці @cheri_fit15, приєднуйтесь!",- пише Ана.

Шанувальники відразу ж відреагували:

"Просто розкіш!!!!! D +", " чому це так круто?", "Ідеальна кішечка😈 😍 💦 🔥",», "просто солодка Троянда❤️",» прекрасно🌹», «ваші форми прекрасні ❤️😍», «красива картинка», «омг вау», «Divina 👍», «жінка закохана! обожнюю тебе«, " широка жінка .... 😍 😍 😍 😍талія де твоя?».

Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі і записувати свої успіхи на відео. Ролики і фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

Нещодавно Чері блиснула фігурою в яскраво-синьому костюмі разом з не менш спортивною подружкою з білявими локонами. Напівпрозорі лосини з сіточкою ідеально доповнили топи, з акуратним декольте, також дополненым сіточкою, але іншого дизайну.

"Cherí Gang 💙 💙 💙 💙 відзначте того, хто любить синій колір! Тому що я закохана в колір Sapphire з колекції Ocean 🌊 🙌 🏼 добре виглядає на всіх !! ! Ви хочете отримати безкоштовний посібник з міні-тренувань, розроблений мною на основі реальних тренувань? Просто перейдіть за посиланням в моїй біографії і приєднайтеся до мого списку перших знайомих! Всі складні вправи виділені на сторінці 💪 🏼 💙 #cherigang #Cherifit # Fitness", - розповідає Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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