Американская фитнес-модель Ана Чери устроила жаркую съемку в модном бирюзовом бикини

Всего за несколько лет Ана Чери завоевала целую армию поклонников. В ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких и провокационных фото. При этом фитнес-модель часто записывает специальные ролики для девушек, желающих похудеть.

Ана даже выпустила календарь со своими фотографиями, где позирует, в том числе, и без одежды. А кадры, где девушка в спортивной одежде, немало взбудоражили сеть, ведь формам знаменитого фитнес-тренера завидуют многие.

В этот раз спортивная красотка покорила видом в бирюзовом бикини, совсем не скрывающим ее достоинства – грудь Аны даже выскользнула из тесного лифчика, на что обратили внимание пользователи сети:

«Вид на заднем дворе 🤍 Я тренируюсь вместе с вами, а вы со мной на странице @cheri_fit15, присоединяйтесь!», - пишет Ана.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Просто роскошь!!!!! D +», «Почему это так круто?», «Идеальная кошечка😈😍💦🔥», «Просто сладкая роза❤️», «Прекрасно 🌹», «Ваши формы прекрасны ❤️😍», «Красивая картинка», «Омг вау», «Divina 👍», «женщина влюблена! обожаю тебя», «Широкая женщина .... 😍😍😍😍талия где твоя?».

Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

Недавно Чери блеснула фигурой в ярко-синем костюме вместе с не менее спортивной подружкой с белокурыми локонами. Полупрозрачные лосины с сеточкой идеально дополнили топы, с аккуратным декольте, также дополненым сеточкой, но другого дизайна.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Отметьте того, кто любит синий цвет! Потому что я влюблена в цвет Sapphire из коллекции Ocean 🌊🙌🏼 хорошо смотрится на всех !! ! Вы хотите получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по мини тренировкам, разработанное мной на основе реальных тренировок? Просто перейдите по ссылке в моей биографии и присоединитесь к моему списку первых знакомых! Все сложные упражнения выделены на странице 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - рассказывает Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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