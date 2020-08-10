Американська фітнес-модель Ана Чері показала стильне бікіні на відпочинку на пляжі

Цього разу молода фітнес-тренер захопила сонячним фото, зробленим на пляжі, під час відпочинку. Ана вирішила відпочити в незвичайному двоколірному бікіні. На її сторінці в соціальній мережі Instagram представлений кадр відразу ж отримав кілька сотень захоплених коментарів.

Ана останнім часом розповідала, як займалася в залі за своєю особистою методикою і вирішила підправити форму стегон, також дівчина продемонструвала раніше рецепт улюблених корисних солодощів без цукру і розповіла про добавки, які вживає.

Нове фото, зроблене на відпочинку, чимало здивувало фанатів, адже найчастіше на знімках Ана з'являється в більш сміливих бікіні з зухвалими принтами. Простий купальник, ледь приховував форми знаменитості також не залишився без компліментів:

"Хорошої неділі 😉 💕 🔥 💕 🔥 заходьте до мене на сайт, щоб подивитися ексклюзивні кадри з Багамських островів», - пише Ана.

Ось що відповідають шанувальники:

«Люблю вас», «Жінка ви така чудова в цьому сонячному кольорі💛💗❤🖤🤎», Просто радуєш очей, малятко🙌❤️🙌», «Покажіть більше ласка🔥🤤😍», «Красуня», «Смачна мама», «Estás exquisita Mami 🥰🥰», «Єдине, що Бог виправляє. Ви, жінки❤️", "така красива🔥 💋 💋", "Боже, скільки пристрасті😁 🔥 🔥 🔥 👏","ви виглядаєте приголомшливо".

Також на сторінці, присвяченій ані в соціальній мережі Instagram, з'явився жаркий кадр з дівчиною. На простому Селфі Ана захопила фігурою в мереживах яскраво-червоного відтінку. Фітнес-модель без сорому показувала гідності, приспустивши при цьому білу сорочку.

Через те, що зірка постійно знімається для роликів про схуднення, рекламних відео для спеціальної продукції і навіть влаштовує зйомки для календарів, вона зовсім не соромиться свого тіла. Показуючи його, Ана відчуває себе природно. І цей раз не став винятком. На новому фото Ана виглядала досить сміливо, показуючи головне, ледь ховаючись за прозорими мереживами.

"Закоханий в Чорне і біле😍 🖤 🤍", " ти така чудова😍 ✨", " гарячий❤«", » Вау, Hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ти дуже красива", " Menina linda«,» я тебе люблю«,» мені подобається твій стиль🔥", " дуже хороша дівчина! Малятко на стилі👍 💃 🏿 💐".

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