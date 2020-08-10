Американская фитнес-модель Ана Чери показала стильное бикини на отдыхе на пляже

В этот раз молодая фитнес-тренер восхитила солнечным фото, сделанным на пляже, во время отдыха. Ана решила отдохнуть в необычном двухцветном бикини. На ее странице в социальной сети Инстаграм представленный кадр сразу же получил несколько сотен восхищенных комментариев.

Ана в последнее время рассказывала, как занималась в зале по своей личной методике и решила подправить форму бедер, также девушка продемонстрировала ранее рецепт любимых полезных сладостей без сахара и рассказала о добавках, которые употребляет.

Новое фото, сделанное на отдыхе, немало удивило фанатов, ведь чаще всего на снимках Ана появляется в более смелых бикини с дерзкими принтами. Простой купальник, едва скрывавший формы знаменитости также не остался без комплиментов, хотя некотрые отметили лишний вес звезды, заметный на животике.

«Хорошего воскресенья 😉💕🔥💕🔥 Заходите ко мне на сайт, чтобы посмотреть эксклюзивные кадры с Багамских островов», - пишет Ана.

Вот что отвечают поклонники:

«Люблю вас», «Женщина вы такая восхитительная в этом солнечном цвете💛💗❤🖤🤎», Просто радуешь глаз, малышка🙌❤️🙌», «Покажите больше пожалуйста, кажется вы немного набрали вес🔥🤤😍», «Красотка», «Вкусная мама, поправилась», «Estás exquisita Mami 🥰🥰», «Единственное, что Бог исправляет. Вы, женщины❤️», «Такая красивая🔥💋💋», «Боже, сколько страсти😁🔥🔥🔥👏», «Вы выглядите потрясающе».

Также на странице, посвященной Ане в социальной сети Инстаграм, появился жаркий кадр с девушкой. На простом селфи Ана восхитила фигурой в кружевах ярко-алого оттенка. Фитнес-модель без стеснения показывала достоинства, приспустив при этом белую рубашку.

Из-за того, что звезда постоянно снимается для роликов о похудении, рекламных видео для специальной продукции и даже устраивает съемки для календарей, она совсем не стесняется своего тела. Показывая его, Ана чувствует себя естественно. И этот раз не стал исключением. На новом фото Ана выглядела довольно смело, показывая главное, едва скрываясь за прозрачными кружевами.

«Влюблен в черное и белое 😍🖤🤍», «Ты такая великолепная 😍✨», «Горячий ❤️», «Вау, hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ты очень красивая», «Menina linda», «Я тебя люблю», «мне нравится твой стиль🔥», "Очень Хорошая Девушка! Малышка на стиле👍💃🏿💐".

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