Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей знялася в новій фотосесії в одній лише оксамитовій білизні

Все ще набираюча популярність дівчина, вже встигла перевершити фітнес-модель Ану Чері, яка прославилася завдяки своїй фігурі, і не менш популярну Демі Роуз, яку вже прозвали британською Кардашьян.

Саме завдяки своїм сонячним кадрам з тренувань, а також відео з детальними інструкціями по виконанню тих чи інших вправ, засмагла блондинка прославилася в Instagram. А пишні форми знаменитості їй в цьому допомогли.

Соммер не комплексує від того, що не має 4-го розміру грудей, як у багатьох Instagram моделей, навпаки, дівчина акцентує на цьому увагу і виставляє ідеальні стегна, як і в цей раз. Позуючи в оксамитовому комплекті білизни з білими каменями на грудях, модель привернула увагу досить пікантними позами.

"Ти моє улюблене почуття" - пише Соммер.

Ось як реагують фанати: "як ти така ідеальна💛 💛», «випускний вечір?", "Stunning🔥 🔥 🔥 🔥 😍", " твоя моя мрія«", "запалюй, дитинко", "покажіть Видок спереду«, "потрібно повністю вид ззаду", "абсолютно шикарна любов😘 😘, ""просто ідеальне малятко", " знімай це негайно!", "така засмагла".

Зрідка дівчина ділиться фото з пляжу або фотосесій, влаштованих в модних студіях. Не так давно молода спортсменка вирішила порадувати шанувальників кадрами з нової провокаційної фотосесії, в якій постала без білизни. Дівчина вирішила показати підтягнуте і засмагле тіло прямо в пральні!

Написавши в соціальній мережі Instagram під постом, що сьогодні у неї "день прання", модель скинула одяг і ліфчик, залишившись в одних лише трусиках червоного кольору. Дівчина повернулася до об'єктива боком, демонструючи переваги з вигідного ракурсу. Однак, щоб не" бентежити " шанувальників, все ж прикрила груди рукою.

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