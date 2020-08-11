Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як веселиться вдома в стильній шовковій піжамі

Цього разу дівчина вирішила показати, як відпочиває. Без тренувань, вправ і всякої їжі. На думку Ани, іноді важливо просто поберегти себе духовно.

Ана вже не раз відзначала, що іноді їй просто необхідний час для релаксу. Стежити за собою-це не завжди про те, як правильно тренуватися і є, духовне благополуччя відіграє величезну роль у здоров'ї, вважає вона.

"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу! Не на моєму телефоні, де, Якщо я отримаю текст, Я втягнуся в роботу. Відкладання телефону на годину-дві на "час для себе" - дуже важливо. Догляд за собою-це не егоїстично!! Якби сьогодні ви могли зробити щось для себе, що б це було? "- зазначила раніше Чері.

"Мені подобаються твої ступні, більше фотографій, будь ласка, @anacheri", " Супер 💖", " подарунок на день народження!", "Як красиво і круто виглядають твої ніжки, такі чудові", " ви приголомшлива😍 😍 👸 🙌», «яка краса жінки❤️❤️🌹 😘», «о, Дитинко, я хочу, щоб ти показала більше», «смачне ранок», «bomb🔥 🔥 🔥», «стегна супер💕 💕 😘 😘 😘», «ти красива дівчина, я думаю, що люблю тебе ❤️», «прекрасна принцеса😍 💘 🔥 😘».

Відзначимо, Ана останнім часом розповідала, як займалася в залі за своєю особистою методикою і вирішила підправити форму стегон, також дівчина продемонструвала раніше рецепт улюблених корисних солодощів без цукру і розповіла про добавки, які вживає.

Тому раніше фото, зроблене на відпочинку, чимало здивувало фанатів, адже найчастіше на знімках Ана з'являється в більш сміливих бікіні з зухвалими принтами. Простий купальник, ледь приховував форми знаменитості також не залишився без компліментів, хоча деякі відзначили зайву вагу зірки, помітний на животику.

"Хорошої неділі 😉 💕 🔥 💕 🔥 заходьте до мене на сайт, щоб подивитися ексклюзивні кадри з Багамських островів», - пише Ана.

Ось що відповідають шанувальники:

"Смачна мама, поправилася», «Estás exquisita Mami🥰 🥰", " єдине, що Бог виправляє. Ви, жінки❤️", "така красива🔥 💋 💋«,» Боже, скільки пристрасті😁 🔥 🔥 🔥 👏«,»ви виглядаєте приголомшливо".

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