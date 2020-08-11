Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как веселится дома в стильной шелковой пижаме

В этот раз девушка решила показать, как отдыхает. Без тренировок, упражнений и всякой еды. По мнению Аны, иногда важно просто поберечь себя духовно.

Ана уже не раз отмечала, что иногда ей просто необходимо время для релакса. Следить за собой - это не всегда о том, как правильно тренироваться и есть, духовное благополучие играет огромную роль в здоровье, считает она.

«Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу! Не на моем телефоне, где, если я получу текст, я втянусь в работу. Откладывание телефона на час-два на "время для себя" - очень важно. Уход за собой- это не эгоистично!! Если бы сегодня вы могли сделать что-то для себя, что бы это было? " – отметила ранее Чери.

«Мне нравятся твои ступни, больше фотографий, пожалуйста, @anacheri», «Супер 💖», «Выглядит, как подарок на день рождения!», «Как красиво и круто выглядят твои ножки, такие восхитительные», «Вы потрясающая 😍😍👸🙌», «Какая красота женщины ❤️❤️🌹😘», «О, детка, я хочу, чтобы ты показала больше», «Вкусное утро», «Bomb🔥🔥🔥», «бедра супер💕💕😘😘😘», «Ты красивая девушка, я думаю, что люблю тебя ❤️», «Прекрасная принцесса 😍💘🔥😘».

Отметим, Ана в последнее время рассказывала, как занималась в зале по своей личной методике и решила подправить форму бедер, также девушка продемонстрировала ранее рецепт любимых полезных сладостей без сахара и рассказала о добавках, которые употребляет.

Поэтому ранее фото, сделанное на отдыхе, немало удивило фанатов, ведь чаще всего на снимках Ана появляется в более смелых бикини с дерзкими принтами. Простой купальник, едва скрывавший формы знаменитости также не остался без комплиментов, хотя некотрые отметили лишний вес звезды, заметный на животике.

«Хорошего воскресенья 😉💕🔥💕🔥 Заходите ко мне на сайт, чтобы посмотреть эксклюзивные кадры с Багамских островов», - пишет Ана.

Вот что отвечают поклонники:

«Вкусная мама, поправилась», «Estás exquisita Mami 🥰🥰», «Единственное, что Бог исправляет. Вы, женщины❤️», «Такая красивая🔥💋💋», «Боже, сколько страсти😁🔥🔥🔥👏», «Вы выглядите потрясающе».

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