Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила засмаглим тілом в сорочці з пікантними розрізами

Цього разу молода дівчина підкорила фото з нових зйомок, на яких позувала в незвичайному вбранні - в сукні-сорочці червоного кольору у велику темну клітку. При цьому засмагла блондинка пікантно оголила стрункі ніжки в чорному бікіні.

Завдяки сміливим розмірам на стегнах, Соммер показала підтягнуте тіло у витонченому образі. Найчастіше Рей позує пере камерами в спортивному одязі, тому кадри з постановочних фотосесій в різних нарядах, далеких від спортивних, викликають незмінно бурхливу реакцію в соціальній мережі Instagram:

"Нехай ваші вібрації змінять весь чортів вигляд кімнати, коли ви ввійдете в такому одязі, як у мене» - написала Соммер.

Ось як відповідають шанувальники:

"Так прекрасно«,» це просто чудовий вигляд«,» розкішна жінка«,» сорочка просто блиск«,» дуууже близько«,» Ти така красива«, » цей образ😍 🤤«," summervibes ... 💋 ❤ ️ ❤ ️ ", "Абсолютно чудово😍 😘", «гаряча картинка», «Я не буду сидіти поруч з Тобою«,» чому ти така красива«,» твоя форма дуже хороша«,» Я вважаю, це західне освітлення«,»Ти змушуєш мене бентежитися".

Відзначимо, молода фітнес-модель знає, як правильно схуднути, накачати ідеальні стегна і навіть підправити вже, здавалося б, ідеальну фігру. Струнка красуня проводить в спортзалі більшу частину часу, а її засмагле тіло стало свого роду візитною карткою для шанувальників.

Цього разу Соммер захопила вправами для спини, стегон і рук. Струнка дівчина в яскравому костюмі разом з друзями захопила природним чином в залі:

"гуууу, я намагаюся повернутися на свій YouTube-ГРІНД дуууже швидко. Іди дивитися повне відео на моєму каналі💪 🏽 💛 😛, " - заінтригувавши, написала Рей.

Фанати тут же відреагували, захопившись фігурою Соммер і її завзятості в ролику.

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