Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила загорелым телом в рубашке с пикантными разрезами

В этот раз молодая девушка покорила фото из новых съемок, на которых позировала в необычном наряде - в платье-рубашке алого цвета в крупную темную клетку. При этом загорелая блондинка пикантно оголила стройные ножки в черном бикини.

Благодаря смелым размерам на бедрах, Соммер показала подтянутое тело в изящном образе. Чаще всего Рей позирует пере камерами в спортивной одежде, поэтому кадры из постановочных фотосессий в разных нарядах, далеких от спортивных, вызывают неизменно бурную реакцию в социальной сети Инстаграм:

«Пусть ваши вибрации изменят весь чертов вид комнаты, когда вы войдете в такой одежде, как у меня» - написала Соммер.

Вот как отвечают поклонники:

«Так прекрасно», «Это просто восхитительный вид», «роскошная женщина», «рубашка просто блеск», «Ооочень близко», «Ты такая красивая», «Этот образ, а где белье? 😍🤤», «Summervibes ... 💋❤️❤️», «Абсолютно великолепно 😍😘», «Горячая картинка», «Я не буду сидеть рядом с тобой», «Почему ты такая красивая», «Твоя форма очень хорошая», «Я полагаю, это закатное освещение», «Ты заставляешь меня смущаться».

Отметим, молодая фитнес-модель знает, как правильно похудеть, накачать идеальные бедра и даже подправить уже, казалось бы, идеальную фигру. Стройная красотка проводит в спортзале большую часть времени, а ее загорелое тело стало своего рода визитной карточкой для поклонников.

В этот раз Соммер восхитила упражнениями для спины, бедер и рук. Стройная девушка в ярком костюме вместе с друзьями восхитила естественным образом в зале:

«гуууу, я пытаюсь вернуться на свой YouTube-гринд оооочень быстро. Иди смотреть полное видео на моем канале 💪🏽💛😛,» - заинтриговав, написала Рей.

Фанаты тут же отреагировали, восхитившись фигурой Соммер и ее упорству в ролике.

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