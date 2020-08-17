Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила загорелым телом в рубашке с пикантными разрезами
В этот раз молодая девушка покорила фото из новых съемок, на которых позировала в необычном наряде - в платье-рубашке алого цвета в крупную темную клетку. При этом загорелая блондинка пикантно оголила стройные ножки в черном бикини.
Благодаря смелым размерам на бедрах, Соммер показала подтянутое тело в изящном образе. Чаще всего Рей позирует пере камерами в спортивной одежде, поэтому кадры из постановочных фотосессий в разных нарядах, далеких от спортивных, вызывают неизменно бурную реакцию в социальной сети Инстаграм:
«Пусть ваши вибрации изменят весь чертов вид комнаты, когда вы войдете в такой одежде, как у меня» - написала Соммер.
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Вот как отвечают поклонники:
«Так прекрасно», «Это просто восхитительный вид», «роскошная женщина», «рубашка просто блеск», «Ооочень близко», «Ты такая красивая», «Этот образ, а где белье? 😍🤤», «Summervibes ... 💋❤️❤️», «Абсолютно великолепно 😍😘», «Горячая картинка», «Я не буду сидеть рядом с тобой», «Почему ты такая красивая», «Твоя форма очень хорошая», «Я полагаю, это закатное освещение», «Ты заставляешь меня смущаться».
Отметим, молодая фитнес-модель знает, как правильно похудеть, накачать идеальные бедра и даже подправить уже, казалось бы, идеальную фигру. Стройная красотка проводит в спортзале большую часть времени, а ее загорелое тело стало своего рода визитной карточкой для поклонников.
В этот раз Соммер восхитила упражнениями для спины, бедер и рук. Стройная девушка в ярком костюме вместе с друзьями восхитила естественным образом в зале:
«гуууу, я пытаюсь вернуться на свой YouTube-гринд оооочень быстро. Иди смотреть полное видео на моем канале 💪🏽💛😛,» - заинтриговав, написала Рей.
Фанаты тут же отреагировали, восхитившись фигурой Соммер и ее упорству в ролике.
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