Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про тренування

На фото Ана позує в топі чорного кольору і легінсах кольору мілітарі. Красуня стояла біля квітів - кактусів. Чері розвернулася спиною і показала свій ідеальний "горішок", а волосся залишила розпущеним. Зірка повернула голову до камери, демонструючи свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи знаєте ви, що я проводжу безкоштовні живі тренування?",- написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цілі макіяжу", "gorgeous", "шалено красива", "красиве фото і шикарне статура", "Красива дівчина мрії", "Dream girl", "яке тіло, як завжди - красиво", "Ахаха, супер, моя дорога", "Красиво, я тебе люблю", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння", "поняття не мав, доведеться слідувати", "мені подобаються ці камуфляжні легінси, ти така красива".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні форми під час тренування.

На одному з останніх відео модель постала в чорному топі і облягаючих лосинах, які підкреслили її вигини. Маленький топ натягнувся на пишних грудях, а легінси виділили апетитну п'яту точку Ани.

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