Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала про тренировки

На фото Ана позирует в топе черного цвета и леггинсах цвета милитари. Красотка стояла возле цветов - кактусов. Чери развернулась спиной и показала свой идеальный "орешек", а волосы оставила распущенными. Звезда повернула голову к камере, демонстрируя свежий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Знаете ли вы, что я провожу бесплатные живые тренировки?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цели макияжа", "gorgeous", "Безумно красивая", "Красивое фото и шикарное телосложение", "Красивая девушка мечты", "Dream girl", "Какое тело, как всегда - красиво", "Ахаха, супер, моя дорогая", "Красиво, я тебя люблю", "Самая красивая королева заслуживает поклонения", "Понятия не имел, придется следовать", "Мне нравятся эти камуфляжные леггинсы, ты такая красивая".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные формы во время тренировки.

На одном из последних видео модель предстала в черном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее изгибы. Маленький топ натянулся на пышной груди, а леггинсы выделили аппетитную пятую точку Аны.

Напомним, горячая Ана Чери посветила достоинствами в черных тонких кружевах

Также Politeka писала, что фигуристая Ана Чери развалилась в кровати и подразнила аппетитными формами

А еще Politeka сообщала, что Ана Чери еле втиснула румяные "кексики" в вязанное черное белье



