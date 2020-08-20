Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе без одягу і білизни

Ана є фітнес-тренером і кожен день проводить досить насичено, тому в соціальній мережі вона демонструє безліч кажрів з тренувань, відпочинку і будні, які проводить за готуванням корисних солодощів з низьким вмістом цукру. Сама Ана при цьому вже не раз відзначала, що іноді їй просто необхідний час для релаксу. Стежити за собою - це не завжди тренування і харчування, іноді це просто духовний відпочинок.





Тому домашні кадри і фото, на яких Ана демонструє себе в простих образах завжди викликають досить бурхливу реакцію в мережі.

"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу!",- одного разу відзначала Чері.

Доповнюючи список своїх видів відпочинку, Ана також продемонструвала пікантний кадр з ліжка, в якій позувала без Піжами і навіть без білизни, зазначивши, що їй дуже подобається відчувати подібну легкість в тілі.

«Ви виглядаєте красивою королевою, у вас прекрасне тіло, яке підкреслює блиск вашої шкіри», «Дуже спокуслива🔥🔥❤️❤️», «Красиво, багато, треба брати», «Я відчуваю бажання цілувати і пестити твої ніжки», «Я знаю, що ліжко мала перед такою красою❤️❤», «Солоденька дівчинка👅👅👅👅👅,» «Просто красуня», «Це дуже турбує», - пишуть користувачі.

Також дівчина вирішила захопити новим образом. На сторінці Ани в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому мокра після водних процедур Ана посвітила ідеальними вигинами.

Дівчина без збентеження демонструє своє тіло в самих різних образах, при цьому вона не боїться бути не зрозумілою-тисячі шанувальників кожен день захоплюються її фігурою, коментують відео з тренувань і зберігають знімки з постановочних фотосесій.

Образ засмаглої Чері в леопардовому купальнику на мокру шкіру також не залишив їх байдужими.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить"