Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя без одежды и белья

Ана является фитнес-тренером и каждый день проводит весьмма насыщенно, поэтому в социальной сети она демонстрирует множество кажров из тренировок, отдыха и будни, которые проводит за готовкой полезных сладостей с низким содержанием сахара. Сама Ана при этом уже не раз отмечала, что иногда ей просто необходимо время для релакса. Следить за собой - это не всегда тренировки и питание, иногда это просто духовный отдых.

Поэтому домашние кадры и фото, на которых Ана демонстрирует себя в простых образах всегда вызывают достаточно бурную реакцию в сети.

"Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу!", - однажды отмечала Чери.

Дополняя список своих видов отдыха, Ана также продемонстрировала пикантный кадр из постели, в которой позировала без пижами и даже без белья, отметив, что ей очень нравится чувствовать подобную легкость в теле.

«Вы выглядите красивой королевой, у вас прекрасное тело, которое подчеркивает блеск вашей кожи», «Очень соблазнительная🔥🔥❤️❤️», «Красиво, богато, надо брать», «Я чувствую желание целовать и ласкать твои ножки», «Я знаю, что кровать мала перед такой красотой❤️❤», «Сладенькая девочка👅👅👅👅👅,» «Просто красотка», «Это очень будоражит», - пишут пользователи.

Также девушка решила восхитить новым образом. На странице Аны в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором мокрая после водных процедур Ана посветила идеальными изгибами.

Девушка без смущения демонстрирует свое тело в самых разных образах, при этом она не боится быть не понятой - тысячи поклонников каждый день восхищаются ее фигурой,комментируют видео с тренировок и сохраняют снимки из постановочных фотосессий.

Образ загорелой Чери в леопардовом купальнике на мокрую кожу также не оставил их равнодушными.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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