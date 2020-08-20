Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей повеселилася на підлозі в одній білизні

Спортсменка любить ділитися ролика з тренування, публікуючи ті в соціальній мережі Instagram і дивуючи добіркою кращих вправ для хорошого тіла. При цьому дівчина намагається робити це якомога частіше, щоб привернути увагу потрібної їй аудиторії. Також струнка Соммер любить показувати власні результати схуднення і перетворення, знімаючись в досить зухвалих фотосесіях.

Наприклад, кадри Рей, зроблені під час того, як засмагла красуня позувала на підлозі, чимало вразили мережу. Дівчина має намір потягнула за лямки тонкої білизни і посвітила апетитними сідницями перед камерами. При цьому груди Соммер приховала лише блякло-жовтим топом, вдало доповнив її образ.

"Виглядає смачно", " гаряча. Відмінні фото 🔥", "Не так, потрібно більше гарячого", " Дозвольте мені допомогти вам вибратися з цього для вас», «я тебе люблю», «я хочу доторкнутися до тебе», «коли вона зробить це з Джарвісом», «мені це подобається», «так надихаюче», «переверніть це в сторону,» «Зніми це!", "ти і Джавіс повинні стати разом" « " килимок йде в комплекті?",- пишуть користувачі.

Також молода дівчина підкорила фото з нових зйомок, на яких позувала в незвичайному вбранні - в сукні-сорочці червоного кольору у велику темну клітку. При цьому засмагла блондинка пікантно оголила стрункі ніжки в чорному бікіні.

Завдяки сміливим розмірам на стегнах, Соммер показала підтягнуте тіло у витонченому образі. Найчастіше Рей позує пере камерами в спортивному одязі, тому кадри з постановочних фотосесій в різних нарядах, далеких від спортивних, викликають незмінно бурхливу реакцію в соціальній мережі Instagram:

"Нехай ваші вібрації змінять весь чортів вигляд кімнати, коли ви ввійдете в такому одязі, як у мене» - написала Соммер.

Ось як відповідають шанувальники:

"Так прекрасно" « "це просто чудовий вигляд«, "розкішна жінка" « "сорочка просто блиск«,» дуууже близько«,» Ти така красива«," цей образ, а де білизна? 😍🤤», «Summervibes ... 💋 ❤ ️ ❤ ️ ", "Абсолютно чудово😍 😘».

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