Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй повеселилась на полу в одном белье

Спортсменка любит делиться ролика из тренировки, публикуя те в социальной сети Инстаграм и удивляя подборкой лучших упражнений для хорошего тела. При этом девушка старается делать это как можно чаще, чтобы привлечь внимание нужной ей аудитории. Также стройная Соммер любит показывать собственные результаты похудения и преображения, снимаясь в достаточно дерзких фотосессиях.

К примеру, кадры Рей, сделанные во время того, как загорелая красотка позировала на полу, немало впечатлили сеть. Девушка намерено потянула за лямки тонкого белья и посветила аппетитными ягодицами перед камерами. При этом грудь Соммер скрыла лишь блекло-жолтым топом, удачно дополнившим ее образ.

«Выглядит вкусно», «Горячая. Отличные фото 🔥», «Не так, нужно больше горячего», «Позвольте мне помочь вам выбраться из этого для вас», «Я тебя люблю», «Я хочу прикоснуться к тебе», «Когда она сделает это с Джарвисом», «Мне это нравится», «так вдохновляюще», «Переверните это в сторону,» «сними это!», «ты и Джавис должны стать вместе», «Коврик идет в комплекте?», - пишут пользователи.

Также молодая девушка покорила фото из новых съемок, на которых позировала в необычном наряде - в платье-рубашке алого цвета в крупную темную клетку. При этом загорелая блондинка пикантно оголила стройные ножки в черном бикини.

Благодаря смелым размерам на бедрах, Соммер показала подтянутое тело в изящном образе. Чаще всего Рей позирует пере камерами в спортивной одежде, поэтому кадры из постановочных фотосессий в разных нарядах, далеких от спортивных, вызывают неизменно бурную реакцию в социальной сети Инстаграм:

«Пусть ваши вибрации изменят весь чертов вид комнаты, когда вы войдете в такой одежде, как у меня» - написала Соммер.

Вот как отвечают поклонники:

«Так прекрасно», «Это просто восхитительный вид», «роскошная женщина», «рубашка просто блеск», «Ооочень близко», «Ты такая красивая», «Этот образ, а где белье? 😍🤤», «Summervibes ... 💋❤️❤️», «Абсолютно великолепно 😍😘».

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