Американська фітнес-модель Ана Чері перестаралася з вибором купальника

Молода фітнес-модель вирішила поділитися спекотним літнім кадром, на якому позувала в незвичайному монокіні. Цього року особливо популярні моделі з смужкою тканини під грудьми основою, при якій груди зовсім не приховується тканиною, а навпаки підкреслюється нею.

Ана не встояла від трендового образу і одягла червоний купальник з пікантним вирізом. При цьому зірці також вдалося вигідно підкреслити і свої стегна. Спортсменка любить акцентувати увагу на фігурі, адже саме це прославило її в соціальній мережі Instagram.

"Це червоне бікіні! ❤ ️ Скажи мені, тобі подобається літня спека 🔥 чи тобі подобається ця холодна погода? Ви знаєте, я люблю, коли гаряче !!",- пише Ана.

Ось як відреагували шанувальники:

"Мені подобається вона класна", "я люблю тебе Моя красива дружина" « "ти зводиш мене з розуму, дитинко", "червоний гарячий 🔥 » «" неймовірно ♥ ️ " « "Мені подобається це бікіні«," Muy caliente! Шукайте вогнегасник 😍", "❤ ️ дуже красиво❤️», «я б з'їв тебе, як гарячий шоколад», "не можу дочекатися зустрічі з тобою".

Також ми писали, що Ана є фітнес-тренером і кожен день проводить досить насичено, тому в соціальній мережі вона демонструє безліч кажрів з тренувань, відпочинку і будні, які проводить за готуванням корисних солодощів з низьким вмістом цукру. Сама Ана при цьому вже не раз відзначала, що іноді їй просто необхідний час для релаксу. Стежити за собою - це не завжди тренування і харчування, іноді це просто духовний відпочинок.

Тому домашні кадри і фото, на яких Ана демонструє себе в простих образах завжди викликають досить бурхливу реакцію в мережі.

"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу!",- одного разу відзначала Чері.

Доповнюючи список своїх видів відпочинку, Ана також продемонструвала пікантний кадр з ліжка, в якій позувала без Піжами і навіть без білизни, зазначивши, що їй дуже подобається відчувати подібну легкість в тілі.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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