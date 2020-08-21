Американская фитнес-модель Ана Чери перестаралась с выбором купальника

Молодая фитнес-модель решила поделиться жарким летним кадром, на котором позировала в необычном монокини. В этом году особо популярны модели с полоской ткани под груди основой, при которой грудь совсем не скрыается тканью, а наоборот подчеркивается ею.

Ана не устояла от трендового образа и надела алый купальник с пикантным вырезом. При этом звезде также удалось выгодно подчеркнуть и свои бедра. Спортсменка любит акцентировать внимание на фигуре, ведь именно это прославило ее в социальной сети Инстаграм.

«Это красное бикини! ❤️ Скажи мне, тебе нравится летняя жара 🔥 или тебе нравится эта холодная погода? Вы знаете, я люблю, когда горячо !!», - пишет Ана.

Вот как отреагировали поклонники:

«Мне нравится она классная», «Я люблю тебя моя красивая жена», «Ты сводишь меня с ума, детка», «Красный горячий 🔥», «Невероятно ♥ ️», «Мне нравится это бикини», «Muy caliente! Ищите огнетушитель 😍», «❤️ очень красиво❤️», «Я бы съел тебя,так и хочется, как горячий шоколад», «Не могу дождаться встречи с тобой».

Также мы писали, что Ана является фитнес-тренером и каждый день проводит весьмма насыщенно, поэтому в социальной сети она демонстрирует множество кажров из тренировок, отдыха и будни, которые проводит за готовкой полезных сладостей с низким содержанием сахара. Сама Ана при этом уже не раз отмечала, что иногда ей просто необходимо время для релакса. Следить за собой - это не всегда тренировки и питание, иногда это просто духовный отдых.

Поэтому домашние кадры и фото, на которых Ана демонстрирует себя в простых образах всегда вызывают достаточно бурную реакцию в сети.

"Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу!", - однажды отмечала Чери.

Дополняя список своих видов отдыха, Ана также продемонстрировала пикантный кадр из постели, в которой позировала без пижами и даже без белья, отметив, что ей очень нравится чувствовать подобную легкость в теле.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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