29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", похвалилася пікантним образом
Як передає Politeka.net, знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кортес ніколи не упускає момент продемонструвати шикарне тіло своїм шанувальникам. Всесвітньо відома модель регулярно радує їх все більш пікантними кадрами в соцмережах.
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Цього разу Сьюзі вирішила не тільки показати свої феноменальні форми, а й поділиться про накипіле. Модель розповіла, що тільки зараз повернулася до тренувань, оскільки вона стала жертвою злочинців, але не уточнила, що саме сталося.
На кадрі модель постала в звичайному одязі для тренувань: обтягуючі лосини і мініатюрний том ідеально виділили всі опуклості Кортес.
Шанувальники знаменитості не встояли перед її шикарними формами, і навіть порівняли її з богинею.
А понад двадцять п'яти тисяч лайків стали підтвердженням того, що Сьюзі не прогадала з образом.
Раніше ми повідомляли, що Сьюзі вирішила у всій красі показати частину тіла, яка стала її візитною карткою в світі моди.
Одягнувшись лише в тонкі мотузочки, вона спокусливо вигнулася, і у всій красі показала, чим її нагородила природа.
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