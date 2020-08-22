29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом

Как передает Politeka.net, снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Кортес никогда не упускает момент продемонстрировать шикарное тело своим поклонникам. Всемирно известная модель регулярно радует их все более пикантными кадрами в соцсетях.

На этот раз Сьюзи решила не только показать свои феноменальные формы, но и поделится о накипевшем. Модель рассказала, что только сейчас вернулась к тренировкам, так как она стала жертвой преступников, но не уточнила, что именно случилось.

На кадре модель предстала в обычной одежде для тренировок: обтягивающие лосины и миниатюрный том идеально выделили все выпуклости Кортес.

Поклонники знаменитости не устояли перед ее шикарными формами, и даже сравнили ее с богиней и назвали "чудесной".

А более двадцати пяти тысяч лайков стали подтверждением того, что Сьюзи не прогадала с образом.

Ранее мы сообщали, что Сьюзи решила во всей красе показать часть тела, которая стала ее визитной карточкой в мире моды.

Облачившись лишь в тонкие веревочки, она соблазнительно выгнулась, и во всей красе показала, чем ее наградила природа.

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