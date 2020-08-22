Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася гарячими формами разом з мамою на відпочинку

Молода спортсменка вразила кадрами разом з мамою під час фотосесії на пляжі. Цього разу фітнес-модель підкорила затишними пляжними фото разом з жінкою, що знаходиться у відмінній формі.

Так, Соммер в червоному бікіні позувала поруч з мамою - ефектною брюнеткою в чорно-білому купальнику. Дві спортсменки підкорила підтягнутою фігурою. Мамі Соммер виповнилося 56 років і на честь цього дівчина вирішила зворушливо привітати її:

"Вітаємо з 56-м днем народження найдивовижнішу маму, кращу подругу, приятеля по тренуваннях, якого дівчина могла коли-небудь просити. Ти мій світ, моє найбільше натхнення і світло мого життя 💛 @shannon_rayyy", - написала Соммер.

Ось як відповіли фанати:

"Соммер все ще гаряча, як і раніше" , не торкайтеся до них💋 💋 💋», «привіт, Дівчата😊 😊», «поговори зі мною», «такі милі відносини», «мммм ОК👑 👀", " Соммер не відповідає🥺", " мама Рей завжди займалася фітнесом? Або вона почала те ж саме? 💕 ", "Сподіваюся, я так добре виглядаю в 56 😻»," блін вона в шикарна " « " Так мило 😍", " ні .... Це просто неймовірно😍", "обидва чудові 💗 💗 💗" » " забирайся з дороги, мені потрібно побачити вид», «мама принесла торти. Я візьму двох 🗣", " красиві жінки! ❤️ Як близнюки😍 🥰».

Спортсменка любить ділитися ролика з тренування, публікуючи ті в соціальній мережі Instagram і дивуючи добіркою кращих вправ для хорошого тіла. При цьому дівчина намагається робити це якомога частіше, щоб привернути увагу потрібної їй аудиторії. Також струнка Соммер любить показувати власні результати схуднення і перетворення, знімаючись в досить зухвалих фотосесіях.

Наприклад, кадри Рей, зроблені під час того, як засмагла красуня позувала на підлозі, чимало вразили мережу. Дівчина має намір потягнула за лямки тонкої білизни і посвітила апетитними сідницями перед камерами. При цьому груди Соммер приховала лише блякло-жовтим топом, вдало доповнив її образ.

"Виглядає смачно", " гаряча. Відмінні фото 🔥", "Не так, потрібно більше гарячого«,» Дозвольте мені допомогти вам вибратися з цього для вас«,» я тебе люблю","я хочу доторкнутися до тебе".

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