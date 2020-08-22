Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась горячими формами вместе с мамой на отдыхе

Молодая спортсменка поразила кадрами вместе с мамой во время фотосессии на пляже. В этот раз фитнес-модель покорила уютными пляжными фото вместе с подтянутой и находящейся в отменной форме женщиной.

Так, Соммер в красном бикини позировала рядом с мамой - эффектной брюнеткой в черно-белом купальнике. Две спортсменки покорила подтянутой фигурой. Маме Соммер исполнилось 56 лет и в честь этого девушка решила трогательно поздравить ее:

«Поздравляем с 56-м днем ​​рождения самую удивительную маму, лучшую подругу, приятеля по тренировкам, которого девушка могла когда-либо просить. Ты мой мир, мое самое большое вдохновение и свет моей жизни 💛 @shannon_rayyy», - написала Соммер.

Вот как ответили фанаты:

«Соммер все еще горяча, как и раньше», Не прикасайтесь к ним 💋💋💋», «Привет, девочки😊😊», «Поговори со мной», «Такие милые отношения», «Мммм ОК 👑 👀», «Соммер не отвечает🥺», «Мама Рэй всегда занималась фитнесом? Ей точно 56? 💕», «Надеюсь, я так хорошо выгляжу в 56 😻», «Блин она в шикарна», «Так мило 😍», «Нет .... Это просто невероятно😍», «Оба великолепны💗💗💗», «Убирайся с дороги, мне нужно увидеть вид», «Мама принесла торты. Я возьму оба 🗣», «Красивые женщины! ❤️ Как близнецы😍🥰».

Спортсменка любит делиться ролика из тренировки, публикуя те в социальной сети Инстаграм и удивляя подборкой лучших упражнений для хорошего тела. При этом девушка старается делать это как можно чаще, чтобы привлечь внимание нужной ей аудитории. Также стройная Соммер любит показывать собственные результаты похудения и преображения, снимаясь в достаточно дерзких фотосессиях.

К примеру, кадры Рей, сделанные во время того, как загорелая красотка позировала на полу, немало впечатлили сеть. Девушка намерено потянула за лямки тонкого белья и посветила аппетитными ягодицами перед камерами. При этом грудь Соммер скрыла лишь блекло-жолтым топом, удачно дополнившим ее образ.

«Выглядит вкусно», «Горячая. Отличные фото 🔥», «Не так, нужно больше горячего», «Позвольте мне помочь вам выбраться из этого для вас», «Я тебя люблю», "Я хочу прикоснуться к тебе".

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