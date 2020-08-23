Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала в провокаційній формі ідеальні вигини

Дівчина є любителькою здорового способу життя, тому щоранку відправляється на пробіжку, тренується на свіжому повітрі і також любить заняття в спортзалі, де знімає тренування для фанатів і показує топ вправ для приведення фігури в порядок.

Цього разу красуня продемонструвала засмагле і підтягнуте тіло в яскраво-салатовому бікіні в пікантній позі. Деякі користувачі Instagram не втрималися від коментарів, зазначивши розмір грудей фітнес-моделі. Тим не менш. Соммер не соромиться того, що у неї навряд чи перший розмір грудей.

Завдяки тренуванням дівчина змогла домогтися ідеальних стегон і пружних сідниць, що також не залишилося непоміченим:

"Щасливої неділі, улюблені 💛 чим ви, друзі, сьогодні займаєтеся? 😛 » ,- написала Соммер.

Ось як реагують фанати:

"Це ідеальне тіло", "ти найкраща👑 💋 🔥 натуральна 100%»," покажи їм вигини", "ти мила", " O... чудово ... Bellísima", «Вау ось це те дошка де спина де груди», «Ви так добре виглядаєте», «чудово😍 😍», «Погляньте на волосся», "виглядаєш гаряче, дитинко".

Раніше молода спортсменка вразила кадрами разом з мамою під час фотосесії на пляжі. Цього разу фітнес-модель підкорила затишними пляжними фото разом з підтягнутою і знаходиться у відмінній формі жінкою.

Так, Соммер в червоному бікіні позувала поруч з мамою - ефектною брюнеткою в чорно-білому купальнику. Дві спортсменки підкорила підтягнутою фігурою. Мамі Соммер виповнилося 56 років і на честь цього дівчина вирішила зворушливо привітати її:

"Вітаємо з 56-м днем народження найдивовижнішу маму, кращу подругу, приятеля по тренуваннях, якого дівчина могла коли-небудь просити. Ти мій світ, моє найбільше натхнення і світло мого життя 💛 @shannon_rayyy", - написала Соммер.

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