Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала в провокационной форме идеальные изгибы

Девушка является любительницей здорового образа жизни, поэтому каждое утро отправляется на пробежку, тренируется на свежем воздухе и также любит занятия в спортзале, где снимает тренировки для фанатов и показывает топ упражнений для приведения фигуры в порядок.

В этот раз красотка продемонстрировала загорелое и подтянутое тело в ярко-салатовом бикини в пикантной позе. Некоторые пользователи Инстаграм не удержались от комментариев, отметив размер груди фитнес-модели. Тем не менее. Соммер не стесняется того, что у нее едва ли первый размер груди.

Благодаря тренировкам девушка смогла добиться идеальных бедер и упругих ягодиц, что также не осталось незаммеченным пользователями:

«Счастливого воскресенья, любимые 💛 чем вы, ребята, сегодня занимаетесь? 😛», - написала Соммер.

Вот как реагируют фанаты:

«Это идеальное тело», «Ты лучшая👑💋🔥 натуральная 100%», «Покажи им изгибы», «Ты милая», «o ... восхитительно ... Bellísima», «Вау вот это то доска где спина где грудь», «Вы так хорошо выглядите», «Великолепно 😍😍», «Взгляните на волосы», «Выглядишь горячо, детка».

Ранее молодая спортсменка поразила кадрами вместе с мамой во время фотосессии на пляже. В этот раз фитнес-модель покорила уютными пляжными фото вместе с подтянутой и находящейся в отменной форме женщиной.

Так, Соммер в красном бикини позировала рядом с мамой - эффектной брюнеткой в черно-белом купальнике. Две спортсменки покорила подтянутой фигурой. Маме Соммер исполнилось 56 лет и в честь этого девушка решила трогательно поздравить ее:

«Поздравляем с 56-м днем ​​рождения самую удивительную маму, лучшую подругу, приятеля по тренировкам, которого девушка могла когда-либо просить. Ты мой мир, мое самое большое вдохновение и свет моей жизни 💛 @shannon_rayyy», - написала Соммер.

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