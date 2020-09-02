38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу «Танці з зірками", показав своє спекотне тренування на вулиці

Артист ретельно стежить за своєю формою і активно займається спортом, про що свідчать кадри в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Яма опублікував кадри з нового тренування. Хореограф встав на карачки. Коліна він поставив на килимок і рухався вперед, виконуючи вправи з гантелями. При цьому ноги Влада були сплетені в хрест.

Видно, що танцюрист був задоволений своїми заняттями, адже він посміхався, примруживши очі.

"Це ж кайфушки", - підписав кадри артист.

Варто відзначити, що для виконання вправ Влад надів чорну футболку, спортивні штани і кросівки. Однак незважаючи на палюче сонце, хореограф вирішив відмовитися від надягання кепки.

Загалом, кадри вийшли дуже сонячними і позитивними.

Нагадаємо, Влад Яма блищав у чорному костюмі, який ідеально підкреслив його красиву фігуру. Артист позував у сорочці, жилетці і довгих брюках зі стрілками.

Завершили ультрачорний лук туфлі в колір і браслети на руках.

Відзначимо, в такому вигляді Яма постав на паркеті шоу "Танці з зірками".

Раніше повідомлялося, що Влад Яма позував без футболки і стояв перед дзеркалом у ванній. Яма знімав себе по пояс, демонструючи підтягнуті форми і ідеально гладку голову.

Зухвалий погляд красеня додав знімку незвичайності і навіть страху. Танцюрист знімав себе на телефон, який тримав у руках.

"05.07", - підписаний кадр, мабуть по всьому, це час фотографії.

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