38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу «Танці з зірками", показав своє спекотне тренування на вулиці
Артист ретельно стежить за своєю формою і активно займається спортом, про що свідчать кадри в Instagram, передає Politeka.net.
Так, Яма опублікував кадри з нового тренування. Хореограф встав на карачки. Коліна він поставив на килимок і рухався вперед, виконуючи вправи з гантелями. При цьому ноги Влада були сплетені в хрест.
Видно, що танцюрист був задоволений своїми заняттями, адже він посміхався, примруживши очі.
"Це ж кайфушки", - підписав кадри артист.
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Варто відзначити, що для виконання вправ Влад надів чорну футболку, спортивні штани і кросівки. Однак незважаючи на палюче сонце, хореограф вирішив відмовитися від надягання кепки.
Загалом, кадри вийшли дуже сонячними і позитивними.
Нагадаємо, Влад Яма блищав у чорному костюмі, який ідеально підкреслив його красиву фігуру. Артист позував у сорочці, жилетці і довгих брюках зі стрілками.
Завершили ультрачорний лук туфлі в колір і браслети на руках.
Відзначимо, в такому вигляді Яма постав на паркеті шоу "Танці з зірками".
Раніше повідомлялося, що Влад Яма позував без футболки і стояв перед дзеркалом у ванній. Яма знімав себе по пояс, демонструючи підтягнуті форми і ідеально гладку голову.
Зухвалий погляд красеня додав знімку незвичайності і навіть страху. Танцюрист знімав себе на телефон, який тримав у руках.
"05.07", - підписаний кадр, мабуть по всьому, це час фотографії.
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